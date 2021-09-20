MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 19 Eylül MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı belli oldu!

Eleme turunda ise bu kez üç yarışmacıdan Mehmet Şef'in imza tabağı olan Gece Gibi Siyahyapılması istendi. Bu zorlu yemek için yeniden tezgah başında geçen yarışmacılar kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. Tadım yapan şefler oy birliği ile final eleme oyununun galibinin Mustafa olduğunu açıkladı. Rakiplerinden daha az başarılı tabak yaparak elenen yarışmacı ise Tunahan oldu. Tunahan ve Ateş şeflerin kararının ardından birbirlerine sarılarak ağladı. O anlar stüdyoda duygusal dakikalara neden oldu.