MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 19 Eylül MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı belli oldu!
MasterChef'te elenen isim, pazar akşamı son bölümde belli oldu. Eleme heyecanı ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 19 Eylül tarihli 71. bölümünde, potada yer alan 6 aday, Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Mustafa, Ateş ve Tunahan finale kalırken, zorlu iki turun ardından şeflerin verdikleri karar "MasterChef'te kim elendi?" sorusunu yanıta kavuşturdu. Gecenin sonunda, 19 Eylül MasterChef Türkiye'den elenen isim gözyaşlarını tutamadı. İşte, MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı ve son bölümünde yaşananların özeti.
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MasterChef Türkiye 2021'de yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. Tv8 ekranlarında 19 Eylül Pazar akşamı sevenleri ile buluşan MasterChef’te eleme adayı olarak belirlenen, Azize Polat, Mert Ateş Durukan, Tunahan Ak, Hasan Biltekin, Burcu Önal ve Mustafa Ozan ikili turda yarışmada kalmak için adeta zamanla yarıştı. İlk olarak yaratıcılık oyununun oynandığı gecede, Azize, Hasan ve Burcu potadan çıkarken, kalan üç isim finale kaldı. Mehmet Şef'in imza tabağı olan Gece Gibi Siyah tabağıyla şeflerin karşısına çıkan yarışmacılardan elenen Tunahan oldu.
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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Altı eleme adayının bulunduğu MasterChef'te, Danilo, Somer ve Mehmet Şef ilk turda yarışmacılardan ilk turda ana ürünü pirinç olan yaratıcı tabak hazırlamalarını istedi. Bu tur için yarışmacılara verilen sürenin sonunda şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Eleme finalinin ikinci turunda Tunahan, Ateş ve Mustafa kalırken diğer isimler bu hafta potadan çıkmayı başardı.
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Eleme turunda ise bu kez üç yarışmacıdan Mehmet Şef'in imza tabağı olan Gece Gibi Siyahyapılması istendi. Bu zorlu yemek için yeniden tezgah başında geçen yarışmacılar kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. Tadım yapan şefler oy birliği ile final eleme oyununun galibinin Mustafa olduğunu açıkladı. Rakiplerinden daha az başarılı tabak yaparak elenen yarışmacı ise Tunahan oldu. Tunahan ve Ateş şeflerin kararının ardından birbirlerine sarılarak ağladı. O anlar stüdyoda duygusal dakikalara neden oldu.
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MASTERCHEF 2021’DE ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?
Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası eleme adayları belli olmuştu. Son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım, birinci ve ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştı. Dokunulmazlık oyunları sonrasında yapılan oylama ile Azize Polat, Mert Ateş Durukan, Tunahan Ak, Hasan Biltekini Burcu Önal ve Mustafa Ozan eleme adayları olarak belirlenmişti.
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MASTERCHEF TUNAHAN KİMDİR?
Masterchef yarışmacısı Tunahan Ak, aslen Bursalı ve 20 yaşında. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu’da 4 sene yatılı okumuş. 1,5 senedir Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalıştığını belirtti. 14 yaşına kadar İzmit’te ailesiyle beraber yaşayan yarışmacı Bolu’da 4 sene yatılı okuduktan sonra İstanbul'a geldi.
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Müjdat gezen sanat merkezinde tiyatro eğitimi alıp sonrasında tiyatro da bir oyunculuk atölyesinde eğitim alan MasterChef Tunahan, MasterChef'e katılıp hayatınyönünü değiştirdiğini söylüyor.