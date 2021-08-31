MasterChef'te düelloyu kim kazandı? 30 Ağustos MasterChef Türkiye 2021 yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu!
MasterChef'te düelloyu kazanan isim son bölümde belli oldu. Yeni sezon heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'nin 30 Ağustos tarihinde ekranlara gelen 52. bölümünde, kaptanlık oyunu için kıyasıya mücadele yaşandı. Yeni mavi takım ve kırmızı takım yarışmacılarının da belirlendiği gecede; en başarılı tabağı yapan Tahsin, kaptanlık oyununu kazanarak mavi takımın başına geçti. Falafel yemeğinin yapıldığı son turda ise kaptanların düellosu göz doldurdu. Peki, MasterChef'te düelloyu kim kazandı? İşte, MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar.
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MasterChef Türkiye 2021'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında 30 Ağustos Pazartesi akşamı sevenleri ile buluşan MasterChef’te en iyi yemeği hazırlayarak kaptanlık oyununu kazanan Tahsin, kırmızı takımın kaptanı olarak Emre’yi seçti. 8'er yarışmacının kırmızı ve mavi takımlara seçildiği yarışmada, kaptanlar düellosunu rakibinden daha başarılı falafel yapan Tahsin kazandı.
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KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de yarışmacılar haftanın ilk günü kaptanlık için mücadele verdi. Kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan tantuni yemeğini yapmasını istedi. 40 dakikalık süre sonunda yemeklerin tadına bakan şefler diğer şeflere tatmalarını istediği yarışmacıların tabaklarını söyledi.
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Oy birliği ile bu hafta Tahsin, kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı olan Tahsin kırmızı takımın kaptanlığına Emre'yi getirdi.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
MasterChef'te kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden kuruldu. Tahsin ve Emre'nin kaptan olduğu haftada yarışmacılar güçlü buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;