Televizyon Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 - 03:09 | 31 Ağustos 2021 - 03:09

MasterChef'te düelloyu kim kazandı? 30 Ağustos MasterChef Türkiye 2021 yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu!

MasterChef'te düelloyu kazanan isim son bölümde belli oldu. Yeni sezon heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'nin 30 Ağustos tarihinde ekranlara gelen 52. bölümünde, kaptanlık oyunu için kıyasıya mücadele yaşandı. Yeni mavi takım ve kırmızı takım yarışmacılarının da belirlendiği gecede; en başarılı tabağı yapan Tahsin, kaptanlık oyununu kazanarak mavi takımın başına geçti. Falafel yemeğinin yapıldığı son turda ise kaptanların düellosu göz doldurdu. Peki, MasterChef'te düelloyu kim kazandı? İşte, MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar.