MasterChef'te düelloyu kim kazandı? 14 Eylül 2020 MasterChef yeni takımlar ve kırmızı-mavi takım kaptanları
MasterChef'te düelloyu kim kazandı? Yeni haftaya kaptanlık yarışıyla başlayan MasterChef Türkiye yeni takımlar kuruldu. Somer, Danilo ve Mehmet şefin istedikleri yemekleri en iyi yapan bir yarışmacı mavi takımın kaptanı olurken, kırmızı takıma yeni gelen yarışmacı Selin'i seçti. Kaptanlık mücadelesinde Furkan, Esra, Ayyüce, Tanya, Emir ve Sefa'nın ilk turu geçtiği gecede, 16 kişiden oluşan yarışmacılar yeni takımlarında yerlerini aldı. MasterChef'in 14 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan 54. bölümünde takım kaptanı olan isimler düelloda karşı karşıya geldi. İşte, 14 Eylül MasterChef yeni takımlar ve kaptanlık oyununu kazanan isimler.
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MasterChef Türkiye'de kaptanlık ve düello oyununu kazanan isim son bölümle beraber belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan ve 14 Eylül akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan MasterChef'te kaptanlık yarışında en iyi tatlıyı yaparak galip gelen isim Furkan oldu. Mavi takımın kaptanı olan Furkan rakip takımına ise yeni gelen yarışmacı Selin'i seçti. Takımların yeniden kurulmasının arından düello oyunu oynayan kaptanlardan biri takımına dokunulmazlık oyununda 5 dakika erken başlama avantajı kazandırdı. İşte, MasterChef son bölüm özeti.
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Heyecanına devam eden MasterChef'te şefler yarışmacılardan Oreo ana malzemesi olan yaratıcı tatlı yapmasını istedi. Verilen sürenin ardından ilk olarak on altı yarışmacı arasından Furkan, Esra, Ayyüce, Tanya, Emir ve Sefa' ilk turu geçen isimlerden oldu. Ardından şefler aralarında oylama yaparak MasterChef takım kaptanlığını kazanan ismin Furkan olduğunu açıkladı.
Mavi takım kaptanı Furkan rakip takıma yeni gelen yarışmacı Selin'i seçti.
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MASTERCHEF TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
Takım kaptanlarının seçilmesinin ardından MasterChef'in 14 Eylül tarihli bölümünde takımlar yeniden kuruldu.
Mavi takım kaptanı olan Furkan Emir, Serhat, Esra, Özgül, Duygu, Celal, Uğur'u takımına aldı.
Kırmızı takıma kaptan seçilen Selin ise Barbaros, Berker, Tanya, Ayyüce, Sefa, Ebru, Eray'ı takımına seçti.
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MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef takım kaptanı olan Furkan ve Selin ikili düelloda kadın budu köfte yemeğini yapmak için mücadele verdi.
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Şeflerin yaptığı tadım bölümünün ardından kazanan isim Furkan oldu.