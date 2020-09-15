MasterChef'te düelloyu kim kazandı? 14 Eylül 2020 MasterChef yeni takımlar ve kırmızı-mavi takım kaptanları

MasterChef Türkiye'de kaptanlık ve düello oyununu kazanan isim son bölümle beraber belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan ve 14 Eylül akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan MasterChef'te kaptanlık yarışında en iyi tatlıyı yaparak galip gelen isim Furkan oldu. Mavi takımın kaptanı olan Furkan rakip takımına ise yeni gelen yarışmacı Selin'i seçti. Takımların yeniden kurulmasının arından düello oyunu oynayan kaptanlardan biri takımına dokunulmazlık oyununda 5 dakika erken başlama avantajı kazandırdı. İşte, MasterChef son bölüm özeti.