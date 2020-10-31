MasterChef'te bu hafta Tanya mı elenecek? Tanya'nın babasının paylaşımı soru işareti bıraktı
MasterChef’in bu haftaki eleme adayları Serhat, Tanya, Emir ve Barbaros eleme adayı oldu. MasterChef'te henüz eleme günü gelmedi ancak yarışmacılardan Tanya’nın babası yaptığı paylaşımla soru işaretlerine neden oldu. Peki, MasterChef'te bu hafta Tanya mı elendi?
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MasterChef’in bu haftaki eleme bölümü öncesinde yarışmaya veda edecek isim belli oldu. Eleme adaylarından Tanya'nın babası yaptığı paylaşımla kızının elendiğini duyurmuş oldu. MasterChef'te 11. haftada mavi takımın kaptanı Özgül ve kırmızı takımın kaptanı Tanya olmuştu.
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TANYA’NIN BABASINDAN VEDA PAYLAŞIMI
Tanya'nın babası Alkan Kilityalı, sosyal medya hesabından kızının fotoğraflarını şu notla paylaştı: "Olsun be güzelim 100.000 kişi içinden son 12'ye kalmak bizim için büyük bir gururdu. Kalbimizdesin sen bizim gururumuzsun, sen bizim gerçek şampiyonumuzsun"
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TANYA KİLİTYALI KİMDİR?
MasterChef’e binlerce isim arasından katılıp ana yarışmacılar arasına kalmayı başaran Tanya Kilityalı, 26 yaşında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyorç Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.
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2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Kilitkayalı, Kıbrıs Mutfağı üzerine ailesi ile birlikte bir restoran işletiyor.