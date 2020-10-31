MasterChef'te bu hafta Tanya mı elenecek? Tanya'nın babasının paylaşımı soru işareti bıraktı

TANYA’NIN BABASINDAN VEDA PAYLAŞIMI Tanya'nın babası Alkan Kilityalı, sosyal medya hesabından kızının fotoğraflarını şu notla paylaştı: "Olsun be güzelim 100.000 kişi içinden son 12'ye kalmak bizim için büyük bir gururdu. Kalbimizdesin sen bizim gururumuzsun, sen bizim gerçek şampiyonumuzsun"