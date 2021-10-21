MasterChef 21 Ekim tarihli bölümde Karaman'a konuk oldu. Görüntüler ardından Taşkale tahıl ambarının konumu merak konusu oldu.Taşkale tahıl ambarı bugünün modern buzdolaplarının işlevini görmektedir. Tahıl ambarlarında ürünler 30 yıl bozulmadan saklanabilmektedir. Peki, MasterChef’in çekildiği Taşkale tahıl ambarı nerede?
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1
Karaman Merkez Taşkale Kasabası sınırları içerisinde bulunan Tahıl Ambarları, Karaman merkeze uzaklığı 45 kilometre olan Taşkale Kasabasının merkezinde bulunmaktadır.
2
Taşkale içinde killi kireç taşından oluşan yüksek bir kaya kütlesine tamamen insan eli ile oyulmuş 250’nin üzerinde ambardan oluşmaktadır. Ambarlar tek veya iki odalı olarak oyulmuştur. Kaya yüzeyindeki nişlere tutunarak çıkılmakta, zincirli makara sistemi ile tahıl ürünleri taşınmaktadır.
3
Killi kireç taşının ısı ve nemi sabit tutma özelliği sonucu tahıl ürünlerinin uzun süre bozulmadan saklanabildiği ambarlar, bugünün modern buzdolaplarının işlevini görmektedir. Tahıl ambarlarında ürünler 30 yıl bozulmadan saklanabilmektedir.