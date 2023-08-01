MasterChef All Star takımlar nasıl kuruldu, kaptan kim oldu? soruları pazartesi akşamı yanıt buldu. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef All Star'da kaptan mücadelesinde şefler bu hafta yarışmacılardan yağlama istedi. Bu etabın sonunda en başarılı tabağı yapan isimler; Çağatay, Esra, Sefa, Gamze, Tahsin ve Mert oldu. Gecenin en iyi Kayseri yağlamasını yaparak mavi takım kaptanı olan isim Esra seçildi. Peki, 31 Temmuz MasterChef'te takımlar nasıl kuruldu? İşte, MasterChef yeni takım yarışmacıları.