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MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR KURULDU! 31 Temmuz Pazartesi MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte haftanın kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

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#Masterchef Yeni Takımlar#Masterchef Mavi Takım Kaptanı#Masterchef Kim Kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 02:22

MasterChef yeni takımlar ile kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dün gece belli oldu. Heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef All Star'ın 31 Temmuz tarihli 43. son bölümünde yarışmacılar, kaptanlık oyununda mücadele verdi. Kıran kırana yarışın sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği Kayseri yağlamasını rakiplerinden daha iyi yapan bir yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takımın kaptanını seçti. Kaptanlık oyunu finaline kalan isimler Çağatay, Esra, Sefa, Gamze, Tahsin ve Mert oldu. Öte yandan bu hafta yarışmaya yedeklerden gelen isim 2019 sezonu ikincisi Alican olarak belirlendi. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl kuruldu? İşte, son bölümde kurulan MasterChef All Star kırmızı ve mavi takım yarışmacıları...

1/6MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR KURULDU 31 Temmuz Pazartesi MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı İşte haftanın kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

MasterChef All Star takımlar nasıl kuruldu, kaptan kim oldu? soruları pazartesi akşamı yanıt buldu. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef All Star'da kaptan mücadelesinde şefler bu hafta yarışmacılardan yağlama istedi. Bu etabın sonunda en başarılı tabağı yapan isimler; Çağatay, Esra, Sefa, Gamze, Tahsin ve Mert oldu. Gecenin en iyi Kayseri yağlamasını yaparak mavi takım kaptanı olan isim Esra seçildi. Peki, 31 Temmuz MasterChef'te takımlar nasıl kuruldu? İşte, MasterChef yeni takım yarışmacıları.

2/6KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Pazartesi akşamı kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu hafta yarışmacılardan 15 adet yağlama istedi. MasterChef klasiklerinden olan yağlama için şefler yarışmacılara tam 50 dakika süre verdi.

BAKMADAN GEÇME!

3/6MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR KURULDU 31 Temmuz Pazartesi MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı İşte haftanın kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

Turun sonunda şeflerin istediği yemeği en başarılı yapan isimler; Çağatay, Esra, Sefa, Gamze, Tahsin ve Mert oldu. Gecenin en iyi kayseri yağlamasını yaparak mavi takım kaptanı olan isim Esra seçildi. Esra, kırmızı takım kaptanlığına da Gamze'yi getirdi.

4/6MASTERCHEFTE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU

Esra ve Gamze'nin kaptan olduğu gecede takımlar kuruldu. Kırmızı ve mavi takımın kaptanları güçlü buldukları isimleri kendi takımına aldı. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;

BAKMADAN GEÇME!

5/6MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR KURULDU 31 Temmuz Pazartesi MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı İşte haftanın kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

MAVİ TAKIM: Esra (Kaptan), Sergen, Dilara, Ayaz, Alican, Sefa, Azize, Çağatay, Berker, Rıfat.

6/6MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR KURULDU 31 Temmuz Pazartesi MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı İşte haftanın kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

KIRMIZI TAKIM: Gamze (Kaptan), Tahsin, Tanya, Eray, Tolga, Suna, Batuhan, Barış, Mert, Eda.

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