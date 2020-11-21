MasterChef Uğur diskalifiye mi oldu, MasterChef'ten elendi mi? Sosyal medyada tepki çekmişti... Acun Ilıcalı Twitter hesabından duyurdu!
MasterChef Uğur sosyal medyada yer alan haberlerin ardından gündeme geldi. MasterChef Türkiye 2020'nin iddialı yarışmacılarından olan ve sona kalan 9 kişiden biri olan MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'in tweet'dan yaptığı paylaşımlar ortaya çıkmış ve sosyal medyada büyük tepki çekmişti. MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medya hesaplarından tepki çeken paylaşımlarla ilgili Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Peki, MasterChef Uğur diskalifiye mi oldu, MasterChef'ten Uğur elendi mi? İşte, MasterChef Uğur'la ilgili Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamanın ayrıntıları.
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TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacılarından olan Uğur'un geçmişte yaptığı paylaşımlara Acun Ilıcalı kayıtsız kalmadı. Ilıcalı MasterChef Uğur'un yarışmayla olan ilişkisinin bittiğini açıkladı.
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Acun Ilıcalı Twitter'dan şunları açıkladı;
Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.
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MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?
MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında. Yarışmaya Antalya’dan katılan MasterChef Uğur aşçılık mesleğini yapıyor. Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalışmış.
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Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, Bodrum’da da çalışmış.