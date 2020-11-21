MasterChef Uğur diskalifiye mi oldu, MasterChef'ten elendi mi? Sosyal medyada tepki çekmişti... Acun Ilıcalı Twitter hesabından duyurdu!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacılarından olan Uğur'un geçmişte yaptığı paylaşımlara Acun Ilıcalı kayıtsız kalmadı. Ilıcalı MasterChef Uğur'un yarışmayla olan ilişkisinin bittiğini açıkladı.