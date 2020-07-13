Masterchef Türkiye 2020 yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte bu sezonun yarışmacıları
TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyenlerin takip ettiği yarışmalar arasında olan Mastechef Türkiye'nin yeni sezonu bu yıl, geçtiğimiz sezona göre daha erken başlayacak. Masterchef Türkiye 2020'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı ve yeni sezona dair birkaç ipucu ekranlara gelmiş oldu. Merak edilen konulardan biri olan şefler değişecek mi sorusu da yayınlanan fragman ile cevap bulmuş oldu. Peki Masterchef Türkiye 2020 yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte bu sezonun yarışmacıları ve ilk bölümün tanıtımı
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Üçüncü sezonu ile izleyenlerinin karşısına çıkacak olan MasterChef, yeni yarışmacıları ile ekranlara merhaba diyor. Geçtiğimiz senelere kıyasla daha erken bir tarihte yayın hayatına başlayacak MasterChef, ilk bölüm fragamnı ile ekranlara geldi.
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Birbirinden farklı yarışmacılar lezzet alanında kendilerini hem şeflere hem de Türkiye halkına ispatlamaya çalışarak en iyi aşçı olmak istiyor. Bu sezon geçen sezonda olduğu gibi şef kadrosu Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'dan oluşacak ve yarışmacıların jüri üyeliğini yapacak. MasterChef Türkiye yeni sezon için hazırlıklar devam ederken yarışmacı kadrosu merak edilmeye başlandı. Buna göre; 2020 Masterchef yarışmacılar kimler, yeni sezon ne zaman başlıyor?
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MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
MasterChef Türkiye'de yeni sezon 17 Temmuz 2020 Cuma tarihinde TV8 ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Acun Ilıcalı'nın da aktardığı üzere bu yıl Masterchef Türkiye'ye dünya üzerinden 100 binin üzerinde başvuru aldıklarını ve seçim konusunda zorlandıklarını ifade ettiği yemek yarışmasında yarışmacıları yine zorlu bir sezon bekliyor.
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MasterChef'te geçen sezon ise son beş yarışmacı arasında Batuhan, Ekin, Güzide, Alican ve Cemre bulunuyordu.
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MasterChef'in 5.'si Batuhan olurken, final haftasında ilk elenen ise Ekin olmuştu. Yarı finalde ise Cemre, Alican ve Güzide kozlarını paylaşmıştı. Final haftasına kalan yarışmacılar arasında profesyonel şef olmayan tek yarışmacı Güzide Mertcan, son bölümde elendi ve hayâllerine veda etmişti.
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MasterChef 2019 büyük finale ise Cemre ve Alican kalmış son yemekte hünerlerini daha iyi sergileyen Cemre Uyanık mutlu sona ulaşarak 2019 Masterchef Türkiye'nin şampiyonu olmaya hak kazanmıştı.
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En merak edilen konulardan biri de Masterchef Türkiye'nin All Star yarışması olup olmayacağı konusuydu. Acun Medya yöneticilerinden İrem Kanan, katıldığı Survivor Panorama yayınında henüz böyle bir gündemlerinin olmadığını ancak bunun bir ihtimal dahilinde olduğunu ifade etmişti.