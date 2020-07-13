Masterchef Türkiye 2020 yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte bu sezonun yarışmacıları

Birbirinden farklı yarışmacılar lezzet alanında kendilerini hem şeflere hem de Türkiye halkına ispatlamaya çalışarak en iyi aşçı olmak istiyor. Bu sezon geçen sezonda olduğu gibi şef kadrosu Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'dan oluşacak ve yarışmacıların jüri üyeliğini yapacak. MasterChef Türkiye yeni sezon için hazırlıklar devam ederken yarışmacı kadrosu merak edilmeye başlandı. Buna göre; 2020 Masterchef yarışmacılar kimler, yeni sezon ne zaman başlıyor?