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MasterChef yeni takımlar kaptanlık oyunu sonrasında belli oldu. All Star sezonu ile izleyenleri ekran başına toplayan MasterChef All Star'ın 17 Temmuz tarihli 29. son bölümünde yarışmacılar, kaptanlık oyununda tezgah başında zamanla mücadele etti. Kıran kırana yarışın sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği Somer Şef'in alinazik yemeğini rakiplerinden daha iyi yapan bir yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takımın kaptanını seçme hakkı kazandı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı gecenin sonunda ise MasterChef All Star kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu. Öte yandan bu hafta kırmızı takım kaptanlığına yedeklerden gelen Barış geçti. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl kuruldu? İşte, 17 Temmuz son bölümde kurulan MasterChef All Star kırmızı ve mavi takım yarışmacıları.