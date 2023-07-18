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MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL KURULDU? 17 Temmuz MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni kırmızı ve mavi takım yarışmacıları!

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#Masterchef Takımlar#Masterchef Mavi Takım Kaptanı#Masterchef Yeni Takımlar Nasıl Kuruldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 01:58

MasterChef yeni takımlar kaptanlık oyunu sonrasında belli oldu. All Star sezonu ile izleyenleri ekran başına toplayan MasterChef All Star'ın 17 Temmuz tarihli 29. son bölümünde yarışmacılar, kaptanlık oyununda tezgah başında zamanla mücadele etti. Kıran kırana yarışın sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği Somer Şef'in alinazik yemeğini rakiplerinden daha iyi yapan bir yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takımın kaptanını seçme hakkı kazandı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı gecenin sonunda ise MasterChef All Star kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu. Öte yandan bu hafta kırmızı takım kaptanlığına yedeklerden gelen Barış geçti. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl kuruldu? İşte, 17 Temmuz son bölümde kurulan MasterChef All Star kırmızı ve mavi takım yarışmacıları.

1/6MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL KURULDU 17 Temmuz MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı İşte yeni kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

MasterChef All Star takımlar nasıl kuruldu, kaptan kim oldu? soruları yanıt buldu. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef Türkiye'de kaptan mücadelesinde şefler bu hafta yarışmacılardan Somer Şef'in alinazik tabağını istedi. Bu etabın sonunda en başarılı tabağı yapan isimler; Batuhan, Çağatay, Eda, Suna, Tahsin ve Burcu oldu. Şeflerin kararı ile mavi takım kaptanı ise Eda seçildi. Peki, MasterChef'te takımlar nasıl kuruldu? İşte, MasterChef yeni takım yarışmacıları.

2/6 KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sezonun ilk kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu hafta yarışmacılardan Somer Şef'in alinazik kababını istedi. Süre ise tam 45 dakika oldu.

3/6MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL KURULDU 17 Temmuz MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı İşte yeni kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

Turun sonunda şeflerin istediği yemeği en başarılı yapan isimler; Batuhan, Çağatay, Eda Suna, Tahsin ve Burcu oldu. Şeflerin kararı ile ilk kaptan ise Eda seçildi. Mavi takım kaptanı olan Eda kırmızı takım kaptanlığına da Barış'ı seçti.

4/6MASTERCHEFTE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU

Eda ve Barış'ın kaptan olduğu gecede takımlar kuruldu. Kırmızı ve mavi takımın kaptanları güçlü buldukları isimleri kendi takımına aldı. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;

5/6MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL KURULDU 17 Temmuz MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı İşte yeni kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

Mavi takım: Eda (Kaptan), Çağatay, Burcu, Sergen, Ayaz, Esra, Suna, Mert, Sefa, Rıfat,

6/6MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL KURULDU 17 Temmuz MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı İşte yeni kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

Kırmızı takım: Barış (Kaptan), Tahsin, Dilara, Büşra, Eray, Tanya, Batuhan, Gamze, Tolga, Berker,

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