MasterChef All Star takımlar nasıl kuruldu, kaptan kim oldu? soruları yanıt buldu. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef Türkiye'de kaptan mücadelesinde şefler bu hafta yarışmacılardan Somer Şef'in alinazik tabağını istedi. Bu etabın sonunda en başarılı tabağı yapan isimler; Batuhan, Çağatay, Eda, Suna, Tahsin ve Burcu oldu. Şeflerin kararı ile mavi takım kaptanı ise Eda seçildi. Peki, MasterChef'te takımlar nasıl kuruldu? İşte, MasterChef yeni takım yarışmacıları.