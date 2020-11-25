MasterChef ödülü kim kazandı? İşte 24 Kasım MasterChef 25 bin TL para ödülünü kazanan isim ve son bölüm özeti
MasterChef para ödülünü kazanan isim son bölümün final anında belli oldu. Yeni bir ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı MasterChef'in 24 Kasım tarihli 107. bölümünde Uğur, Serhat, Ebru ve Özgül, finale kalırken, kırmızı takım ödüle veda etti. Yarışmacı arasından en iyi orman meyveli tart yapan isim gecenin sonunda 25 bin TL'yi kazandı. Ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı geceye Eray ve Barbaros arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Peki, MasterChef ödülü kim kazandı? İşte, 24 Kasım MasterChef 25 bin TL para ödülünü kazanan isim ve son bölümde yaşananlar.
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MasterChef ödül oyunu heyecanı pazartesi akşamı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 24 Kasım tarihli 107. bölümünde yeni bir ödül oyunu için kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Makarna çeşitlerinin hazırlandığı gecede dört düello eşleşmesi ortaya çıktı. Ödül oyununda mavi takım üst tura çıkarken şeflerin kararını göre 25 bin TL para ödülünü kazanan isim Özgül oldu. İşte, MasterChef 107. bölüm özeti.
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MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Mavi takımda bireysel ödül oyununda yarışmacılar ikinci turda orman meyveli tart yapmak için tezgah başına gitti. 40 dakikalık sürenin sonunda şefler tadımları değerlendirdi. Bu turun sonunda mavi takım yarışmacıları ikinci tura yükseldi.
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Serhat, Uğur, Ebru ve Özgül'ün finale kaldığı ödül oyununda şefler oyunu Özgül'den yana kullandı. Böylece MasterChef ödül oyununu kazanarak 25 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi Özgül oldu.
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TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te bireysel ödül oyunu öncesi kırmızı ve mavi takım takım karşı karşıya geldi. Ödül oyununun ilk turunda takım mücadelesi veren yarışmacılar makarna çeşitlerini hazırladı. Bu dört çeşit makarnayı yapacak isimler bu turda kaptanlar tarafından belirlendi.
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Dört düello eşleşmesinde deniz mahsullü aavioli menüsünde Özgül ve Emir, bolognese soslu tagliatelle menüsünde Ebru ve Sefa, porçini pappardelle menüsünde Uğur ve Eray, parmesanlı, trüflü tagliani için ise Barbaros ve Serhat karşı karşıya geldi. Şefler düelloda yarışmacılara 50 dakika süre verdi. Tadım sonrasında şefler yaptıkları değerlendirmeyi açıkladı ve üst tura çıkan takım 3-1 mavi takım oldu.
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ERAY VE BARBAROS ARASINDA GERGİNLİK
MasterChef'te oynanan ödül oyununda kırmızı takımda Barbaros ve Eray arasında gerginlik yaşandı. Eray mide için Barbaros'u ocağın başında çağırırken Barbaros'tan arkadaşına tepki geldi. İkili arasında çıkan kısa süreli tartışmada Eray'ın "Yemek yapacaksan yap, yapmayacaksan artistlik yapma." sözleri tansiyonu yükseltti. Danilo Şef yarışmacıları "Hep kavga ediyorsunuz." şeklinde uyardı.