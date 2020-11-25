MasterChef ödülü kim kazandı? İşte 24 Kasım MasterChef 25 bin TL para ödülünü kazanan isim ve son bölüm özeti

Dört düello eşleşmesinde deniz mahsullü aavioli menüsünde Özgül ve Emir, bolognese soslu tagliatelle menüsünde Ebru ve Sefa, porçini pappardelle menüsünde Uğur ve Eray, parmesanlı, trüflü tagliani için ise Barbaros ve Serhat karşı karşıya geldi. Şefler düelloda yarışmacılara 50 dakika süre verdi. Tadım sonrasında şefler yaptıkları değerlendirmeyi açıkladı ve üst tura çıkan takım 3-1 mavi takım oldu.