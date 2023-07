MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı, cuma akşamı netlik kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'ın 28 Temmuz Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takım yumurta ile hazırlanan yemekler düellosunda karşılaştı. Bu etabın sonunda kırmızı takım ikinci tura çıkarken aşure finaline Eda ile Sefa kaldı. Gecenin sonunda ise ödülü Eda kazandı. Peki, MasterChef All Star kim kazandı, para ödülünü kim aldı? İşte, MasterChef All Star ödülü kazanan yarışmacı.