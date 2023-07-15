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MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI? | 14 Temmuz MasterChef 100 bin TL'yi kim aldı, Eray, Batuhan mı kazandı? İşte MasterChef All Star sezonun ilk ödülünü kazanan isim!

Güncelleme Tarihi:

#Masterchef Ödülü Kim Kazandı#Masterchef 100 Bin Tl'yi Kim Aldı#Yarışma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 01:52

MasterChef ödülü kim kazandı? sorusunun yanıtı heyecan dolu bölümün ardından yanıt buldu. Sezonun ilk ödül oyunu ile seyirci karşısına çıkan MasterChef All Star'ın 14 Temmuz tarihli 26. son bölümünde, kırmızı ve mavi takım 100 bin TL'yi kazanmak için mücadele verdi. Soru ve cevap etabından oluşan ilk turun ardından, lime ve soya filizi ile yaratıcı tabakların hazırlandığı gecede Eren ile Batuhan finale kaldı. Şeflerin kararı ile en iyi tabağı yapan bir isim 100 bin TL'nin sahibi oldu. Peki, MasterChef 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef para ödülünü kim aldı? İşte, 14 Temmuz 2023 MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.

1/5MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI | 14 Temmuz MasterChef 100 bin TLyi kim aldı, Eray, Batuhan mı kazandı İşte MasterChef All Star sezonun ilk ödülünü kazanan isim

MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı, cuma akşamı netlik kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'ın 14 Temmuz Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takım verilen sorulara doğru cevap vermek için ilk etapta karşılaştı. Bu etabın sonunda kırmızı takım ikinci tura çıkarken yaratıcılık finaline Eray ile Batuhan kaldı. 100 bin TL'yi ise Eray kazandı. Peki, MasterChef All Star kim kazandı, 100 bin TL ödülü kim aldı? İşte, MasterChef All Star ödülü kazanan yarışmacı.

2/5ÖDÜL OYUNUNDA İLK TURU KİMLER KAZANDI

ÖDÜL OYUNUNDA İLK TURU KİMLER KAZANDI?

Sezonun ilk ödül oyununda mavi ve kırmızı takım bu kez soru ve cevap etabında mücadele verdi. İki takıma geçtiğimiz sezondan anlar gösterildi ve o videolar ile ilgili sorular soruldu. Eğlenceli anların yaşandığı ilk turda mavi takım elenirken kırmızı takım yaratıcılık turuna yükseldi.

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3/5MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI

MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

İlk turun ardından ikinci etapta ise bu kez kırmızı takım kendi arasında yarıştı. Bu turda şefler yarışmacılardan lime ve soya filizi ile yaratıcı tabak hazırlamalarını istedi. Süre ise 45 dakika olarak belirlendi.

4/5MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI | 14 Temmuz MasterChef 100 bin TLyi kim aldı, Eray, Batuhan mı kazandı İşte MasterChef All Star sezonun ilk ödülünü kazanan isim

Süre sonunda şefler yaptıkları değerlendirme sonucu tüm takımı öne çağırdı. Finale Eray ve Batuhan kalırken 100 bin TL'nin sahibi Eray oldu. Böylece sezonun ilk ödülünü Eray kazandı.

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