MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı, cuma akşamı netlik kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'ın 14 Temmuz Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takım verilen sorulara doğru cevap vermek için ilk etapta karşılaştı. Bu etabın sonunda kırmızı takım ikinci tura çıkarken yaratıcılık finaline Eray ile Batuhan kaldı. 100 bin TL'yi ise Eray kazandı. Peki, MasterChef All Star kim kazandı, 100 bin TL ödülü kim aldı? İşte, MasterChef All Star ödülü kazanan yarışmacı.