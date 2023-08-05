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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 100 bin TL’nin sahibi belli oldu… MasterChef All Star’da büyük ödül sahibini buldu! İşte kazanan isim...

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#Masterchef Ödül Oyununu Kim Kazandı#Masterchef All Star#Masterchef 100 Bin TL Ödül
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 09:14

MasterChef ödül oyununu kim kazandı, sorusunun cevabı yayınlanan son bölüm ile netleşti. Mavi ve kırmızı takım ikinci etaba geçmek için kıyasıya mücadele verirken ilk etapta yarışmacılar 7 farklı tatlı hazırladı. Somer, Mehmet ve Danilo şefin değerlendirmeleri sonucunda mavi takımdan Esra, Sergen, Dilara, Ayaz, Alican, Sefa, Azize, Çağatay, Berker, Rıfat ikinci etapta yarıştı. İkinci bölümde yarışmacılardan deve kuşu yumurtasıyla yaratıcı tabaklar hazırlanması istendi. Yarışmacılar 100 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Şeflerin puanlaması sonrasında büyük ödüle en çok yaklaşan iki isim Çağatay ve Rıfat oldu. İki yarışmacıda rakiplerini saf dışı bırakarak son ikiye kaldı. En iyi tabağı çıkaran isim ise para ödülünün sahibi oldu. Peki MasterChef ödülü kim kazandı? MasterChef All Star paranın sahibi kim oldu? İşte, 4 Ağustos MasterChef All Star ödülün kazananı…

1/4MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI 100 bin TL’nin sahibi belli oldu… MasterChef All Star’da büyük ödül sahibini buldu İşte kazanan isim...



All Star’da mavi ve kırmızı takımın en iddialı yarışmacıları, şeflerin ve izleyicilerden tam not almak için kolları sıvadı. Yarışmanın ilk etabında yarışmacılar çikolata ile 7 çeşit tatlı hazırladı ve şeflerin beğenisine sundu. Browni, çikolatalı Mousse, Supangle, Islak kek, irmik kremalı tart, sufle ve Panna Cotta tatlıları hazırlandıktan sonra şeflerin değerlendirmesi başladı. Mavi ve kırmızı takım ödül oyununun kazananı olmak için tüm hünerlerini sergilerken takımlar arasındaki mücadele kıyasıya geçti. Hafta başında oynanan eleme oyununda kırmızı takımın kaptanı Gamze mavi takımın kaptanı ise Esra olmuştu. Mavi takımın hafta boyunca gösterdiği başarı performans devam etti ve ödül oyununda ikinci etaba mavi takım geçti. Yarışmacılar ise Deve Kuşu yumurtasını en yaratıcı kullanılarak ödüle uzanmaya çalışıyor. Peki MasterChef All Star ödül oyununu kim, hangi isim kazandı? İşte, MasterChef All Star’da günün kazanan ismi…

2/4MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star’da bugün büyük ödül heyecanı yaşandı. Yarışmacılar ödülün sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergiledi.

Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları önce çikolata ile 7 farklı tatlı çeşidi hazırladı ve şeflere sundu.

Brownie, Çikolatalı Mousse, Supangle tatlılarını en iyi yapan mavi takım oldu. Islak kek, İrmik Kremalı Çikolatalı Tart ve Sufle’yi ise kırmızı takım kazandı. 4 Ağustos Cuma gününün kazananı ise Orman Meyveli ve Beyaz Çikolatalı Panna Cotta belirledi. Genel skorda mavi takım rakibine 4-3 üstünlük kurdu.

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3/4MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI 100 bin TL’nin sahibi belli oldu… MasterChef All Star’da büyük ödül sahibini buldu İşte kazanan isim...

Esra, Sergen, Dilara, Ayaz, Alican, Sefa, Azize, Çağatay, Berker, Rıfat ise ikinci etaba kaldı. İkinci etapta yarışmacılar Deve Kuşu yumurtasını en yaratıcı kullanarak ödülü kazanmaya çalışıyor.

 

4/4MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI 100 bin TL’nin sahibi belli oldu… MasterChef All Star’da büyük ödül sahibini buldu İşte kazanan isim...

Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef’in değerlendirmeleri sonrasında 100 bin TL’lik büyük ödülün finali için Çağatay ve Rıfat finale kaldı. Çağatay 100 bin TL'nin sahibi oldu.

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