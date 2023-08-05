MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 100 bin TL’nin sahibi belli oldu… MasterChef All Star’da büyük ödül sahibini buldu! İşte kazanan isim...

MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef All Star’da bugün büyük ödül heyecanı yaşandı. Yarışmacılar ödülün sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergiledi.
Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları önce çikolata ile 7 farklı tatlı çeşidi hazırladı ve şeflere sundu.
Brownie, Çikolatalı Mousse, Supangle tatlılarını en iyi yapan mavi takım oldu. Islak kek, İrmik Kremalı Çikolatalı Tart ve Sufle’yi ise kırmızı takım kazandı. 4 Ağustos Cuma gününün kazananı ise Orman Meyveli ve Beyaz Çikolatalı Panna Cotta belirledi. Genel skorda mavi takım rakibine 4-3 üstünlük kurdu.