MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 100 bin TL’nin sahibi belli oldu… MasterChef All Star’da büyük ödül sahibini buldu! İşte kazanan isim...

All Star’da mavi ve kırmızı takımın en iddialı yarışmacıları, şeflerin ve izleyicilerden tam not almak için kolları sıvadı. Yarışmanın ilk etabında yarışmacılar çikolata ile 7 çeşit tatlı hazırladı ve şeflerin beğenisine sundu. Browni, çikolatalı Mousse, Supangle, Islak kek, irmik kremalı tart, sufle ve Panna Cotta tatlıları hazırlandıktan sonra şeflerin değerlendirmesi başladı. Mavi ve kırmızı takım ödül oyununun kazananı olmak için tüm hünerlerini sergilerken takımlar arasındaki mücadele kıyasıya geçti. Hafta başında oynanan eleme oyununda kırmızı takımın kaptanı Gamze mavi takımın kaptanı ise Esra olmuştu. Mavi takımın hafta boyunca gösterdiği başarı performans devam etti ve ödül oyununda ikinci etaba mavi takım geçti. Yarışmacılar ise Deve Kuşu yumurtasını en yaratıcı kullanılarak ödüle uzanmaya çalışıyor. Peki MasterChef All Star ödül oyununu kim, hangi isim kazandı? İşte, MasterChef All Star’da günün kazanan ismi…