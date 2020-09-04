MasterChef neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte MasterChef yeni bölüm tarihi
Hafta içi ve hafta sonu her gün yayınlanan MasterChef yarışmasının 4 Eylül tarihli yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan MasterChef ekran macerasına bir gün ara verdi. Peki, MasterChef neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte MasterChef yeni bölüm tarihi…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MasterChef Türkiye’nin 46. Bölümü ertelendi. 4 Eylül Cuma akşamı başlayacak olan yeni dizi “Kırmızı Oda” nedeniyle MasterChef’in yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Yarışma 5 Eylül Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
2
Abone Ol
MasterChef’e 46. Bölümde usta oyuncular Serdar Gökhan, Erhan Yazıcıoğlu Oya Başar ve Selda Alkor konuk olacak.
3
Abone Ol
MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
En sok dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef’te şefler yarışmacılardan 5 çeşit yemek yapmalarını istedi. 45 dakika süren yaratıcılık oyununu kaybeden 3-2'lik skorla mavi takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Tom Yum Goong çorbasını yapmaya çalışan yarışmacılardan biri dokunulmazlığın sahibi oldu.
4
Abone Ol
ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU
Dört yarışmacının tabağını başarılı bulan şefler, Berker, Tanya, Celal ve Barbaros arasından en iyi tabağı seçti. Şeflerin ortak kararıyla Tom Yum Goong çorbasını en iyi yapan Barbaros dokunulmazlığın sahibi oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Barbaros elemeye MasterChef'e yeni katılan Berker'i gönderdi.Mavi takım arasında yapılan oylamanın ardından en fazla oyu alan yarışmacı Ebru oldu ve haftanın 4. eleme adayı seçildi.