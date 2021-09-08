Televizyon Haber Giriş: 08 Eylül 2021 - 18:19 | 08 Eylül 2021 - 18:19

MasterChef MasterClass’ı kim kazandı, kim birinci oldu? 7 Eylül MasterChef Türkiye'nin kazanan ismi ödülü aldı!

MasterChef'te dün gece MasterClass heyecanı vardı. MasterChef'te kazanan isim son bölümle beraber netlik kazandı. Heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'nin 7 Eylül tarihinde ekranlara gelen 60. bölümünde Mehmet, Somer ve Danilo Şef'in verdikleri Masterclass eğitimini tamamlayarak en iyi tabağı çıkaran bir yarışmacı gecenin kazananı seçildi. Tabak sunumu, kesim ve ayıklama derslerinin verildiği gecede Burcu ve Eren finale kalırken; birinci olan yarışmacı hediye çeki almaya hak kazandı. Peki, MasterChef'te kim kazandı? İşte, MasterChef Türkiye MasterClass’ı kazanan yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.