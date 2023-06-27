MasterChef All Star 12. yarışmacı, heyecan dolu gecenin sonunda belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacı adayları final eleme turunda karşılaştı. Geçen hafta 5 yarışmacının kadroya girdiği yarışmada, bu kez 2021 sezonu yarışmacıları tezgah başına geçti. Zorlu turun ilk etabında empanada yemeğini en iyi yaparak ikinci tura yükselen isimler İbrahim, Pelin, Burcu, Araz, Tunahan, Fatma, Tahsin oldu. Yaratıcılık etabının finalinde ise şeflerin kararı ile ana kadroya seçilen isim Burcu oldu. Peki, MasterChef kadrosuna kim girdi, kim kazandı? İşte, MasterChef All Star 12. yarışmacısı.