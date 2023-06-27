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MASTERCHEF KİM KAZANDI, yukarı kim çıktı? 26 Haziran MasterChef'te ana kadroya kim girdi? Burcu ve Araz finale kaldı! İşte MasterChef All Star 12. yarışmacısı olan isim!

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#Masterchef Kim Kazandı#Masterchef 12. Yarışmacı#Masterchef All Star Kadrosu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 02:00

MasterChef'te kim kazandı? sorusu dün gece yanıtını buldu. All Star heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef'in 26 Haziran tarihli son bölümünde, 2021 yılı yılı yarışmacıları ana kadroya girmek için iki aşamalı etapta karşılaştı. Danilo, Mehmet ve Murat Şef'in ilk turda istediği Empanada yemeğini en iyi yapan yarışmacılar yaratıcılık etabına yükseldi. Gecenin yaratıcılık turunda ise ana malzemeler kuzu ciğer ile krema oldu. Heyecan dolu yarışmanın final anında son ikiye Araz ve Burcu kalırken, bir yarışmacı yukarı çıkarak MasterChef All Star kadrosuna giren 12. yarışmacı seçildi. Peki, MasterChef'te kadroya kim girdi ve yukarı kim çıktı? İşte, MasterChef All Star yarışmacıları ve dün gece birinci olan isim.

1/7MASTERCHEF KİM KAZANDI, yukarı kim çıktı 26 Haziran MasterChefte ana kadroya kim girdi Burcu ve Araz finale kaldı İşte MasterChef All Star 12. yarışmacısı olan isim

MasterChef All Star 12. yarışmacı, heyecan dolu gecenin sonunda belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacı adayları final eleme turunda karşılaştı. Geçen hafta 5 yarışmacının kadroya girdiği yarışmada, bu kez 2021 sezonu yarışmacıları tezgah başına geçti. Zorlu turun ilk etabında empanada yemeğini en iyi yaparak ikinci tura yükselen isimler İbrahim, Pelin, Burcu, Araz, Tunahan, Fatma, Tahsin oldu. Yaratıcılık etabının finalinde ise şeflerin kararı ile ana kadroya seçilen isim Burcu oldu. Peki, MasterChef kadrosuna kim girdi, kim kazandı? İşte, MasterChef All Star 12. yarışmacısı.

2/7MASTERCHEFTE İLK TURDA KİMLER KAZANDI

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

Ana kadro yarışmacı seçiminin üçüncü haftasında da hız kesmeden heyecanına devam eden MasterChef All Star'da 2021 yılı yarışmacıları tezgah başına geçti. İlk etapta şefler yarışmacılardan empanada hazırlamalarını istedi. Bu yemek için şefler verdikleri süreyi duyurdu.

3/7MASTERCHEF KİM KAZANDI, yukarı kim çıktı 26 Haziran MasterChefte ana kadroya kim girdi Burcu ve Araz finale kaldı İşte MasterChef All Star 12. yarışmacısı olan isim

Şeflerin verdikleri süre sonunda yapılan tabak değerlendirmesi ile ikinci tura çıkan isimler; İbrahim, Pelin, Burcu, Araz, Tunahan, Fatma, Tahsin oldu. Öte yandan İbrahim pişmiş yemeğini çöpe attığı için şefler tarafından cezalandırıldı. Mehmet Şef İbrahim'e ikinci turda 7 dakika geç başlama cezası verildiğini açıkladı.

4/7MASTERCHEF ANA KADROSUNA KİM GİRDİ

MASTERCHEF ANA KADROSUNA KİM GİRDİ?

Gecenin ikinci ve son turunda ise şefler bu kez yarışmacılardan kuzu ciğeri ve krema ile yaratıcı tabak hazırlamalarını istedi. Süre ise tam 45 dakika olarak belirlendi.

5/7MASTERCHEF KİM KAZANDI, yukarı kim çıktı 26 Haziran MasterChefte ana kadroya kim girdi Burcu ve Araz finale kaldı İşte MasterChef All Star 12. yarışmacısı olan isim

Süre sonunda yemeklerin tadına bakan şefler başarılı olan yarışmacıları öne çağırdı. Finale ise Tahsin, Araz ve Burcu kaldı. Şeflerin yaptıkları değerlendirme ile MasterChef ana kadrosuna girerek 12. yarışmacı olan isim Burcu oldu.

6/7MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER

MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Geçtiğimiz iki hafta boyunca ana kadro elemeleri yapılan MasterChef'te ilk 12 yarışmacı belli oldu. Bu isimler; Güzide, Suna, Eda, Batuhan, Rıfat, Sefa, Tanya, Esra, Eray, Berker, Sergen ve son olarak Burcu oldu.

7/7MASTERCHEF KİM KAZANDI, yukarı kim çıktı 26 Haziran MasterChefte ana kadroya kim girdi Burcu ve Araz finale kaldı İşte MasterChef All Star 12. yarışmacısı olan isim

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