MasterChef All Star'da ana kadroya giren 20. isim belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 6 Temmuz tarihli son bölümünde yarışmacı adayları final eleme turunda bir kez daha karşılaştı. Zorlu turun ilk etabında Paris Brest tabağını Barış, Dilan, Vural ve Şule dışında en iyi şekilde yapan dokuz yarışmacı yaratıcılık etabına yükseldi. İkinci turda ise finale Tayfun, Melih ve Tolga kaldı. Şeflerin kararı ile MasterChef All Star kadrosuna seçilen isim ise Tolga oldu. Peki, MasterChef kadrosuna kim girdi, kim kazandı? İşte, MasterChef All Star son bölümde yaşananlar.