MasterChef kim kazandı ve seçildi? 13 Ağustos MasterChef birincisi - Stüdyoda gözyaşları sel oldu
MasterChef kim kazandı? sorusu yanıt buldu. MasterChef'te 16 kişilik takımın arasına katılmak için başlayan eleme turu son bölümde de devam etti. MasterChef'in 13 Ağustos akşamı ekranlara gelen bölümünde şeflerin karşısında hünerlerini göstererek gecenin birincisi olmaya çalışan yarışmacılar mutfakta zorlu anlar yaşadı. Dilara'nın ise gözyaşları içinde yarışmadan ayrılmak istemesi son bölüme damga vurdu. İşte, 13 Ağustos MasterChef Türkiye'nin bu akşamki kazananı ve seçilen isim.
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 13 Ağustos Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına heyecanlı bölümle çıktı. Vişneli köfte yapmak için ilk turda önlüğünü giyerek mutfakta zamanla yarışan yarışmacılardan 6 kişi şefler tarafından beğenildi ve bir etabı daha geçti. İkinci turdan da başarıyla çıkan bir isim böylece MasterChef 12. yarışmacısı oldu. İşte, MasterChef son bölümün özeti.
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MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?
MasterChef'in ekranlara gelen 24. bölümünde, ilk turda yarışmacılar vişneli köfte yemeğini yapmak için mücadele verdi.
Zorlu turda Dilara elini keserek şanssızlık yaşadı. Mehmet şef yemeğe kan bulaşıp bulaşmadığını anlamak için kamera kayıtlarına bakılmasını istedi.
İlk turun sonunda Celal, Büşra, Eray, Kayhan, Ebru ve Arem ikinci tura seçilme hakkı kazandı.
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Final turunun ikinci etabında ise şefler yarışmacılardan bu kez mısır üzerine yaratıcı bir tabak yapmasını istedi.
Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in tadımı sonunda gecenin birincisi Eray oldu. İsminin yazılı olduğu önlüğü alan Eray böylece MasterChef 2020 kadrosuna seçildi.
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DİLARA YARIŞMADAN AYRILDI
MasterChef 2020'de ikinci final turunda şefler yarışmacılardan vişneli köfte yapmasını istedi. Yemeğin hazırlık aşamasında şanssızlık yaşayan Dilara parmağını kesti.
Mehmet Şef, yemeğe kan bulaşıp bulaşmadığını öğrenmek için kamera kayıtlarına bakılmasını istedi.
Tadım bölümünde ise Dilara'nın yemeğinin tadına bakan şefler hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Mehmet şef işin ciddiyetinde olmadığını belirtti.
İlk turda elenerek balkona çıkan Dilara, yarışmadan kendi istediği ile ayrıldı.
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MASTERCHEF ERAY KİMDİR?
Eray Aksungur, Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamış.
Final turunun ilk yarışında son ikiye kalan Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.