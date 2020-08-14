MasterChef kim kazandı ve seçildi? 13 Ağustos MasterChef birincisi - Stüdyoda gözyaşları sel oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 13 Ağustos Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına heyecanlı bölümle çıktı. Vişneli köfte yapmak için ilk turda önlüğünü giyerek mutfakta zamanla yarışan yarışmacılardan 6 kişi şefler tarafından beğenildi ve bir etabı daha geçti. İkinci turdan da başarıyla çıkan bir isim böylece MasterChef 12. yarışmacısı oldu. İşte, MasterChef son bölümün özeti.