MASTERCHEF KİM KAZANDI 9 TEMMUZ 2023? Dün akşam MasterChef'te yedeklerden ana kadroya kim girdi? Azize mi Ebru mu? İşte kazanan yarışmacı

MasterChef ana kadroya yedeklerden seçilen son isim 9 Temmuz Pazar akşamı netleşti. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan MasterChef All Star'da yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mutfakta dakikalar ile mücadele verdi. İlk turda ördek pastilla yemeğini yaparak ikinci tura çıkan isimler Celal, Azize, Duygu, Hakan, Ebru oldu. Final anında ise tüm rakiplerinden daha başarılı tabağı yaparak ana kadroya girmeyi kazanan yarışmacı Azize oldu. Peki, MasterChef kim kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar.