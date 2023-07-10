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MASTERCHEF KİM KAZANDI 9 TEMMUZ 2023? Dün akşam MasterChef'te yedeklerden ana kadroya kim girdi? Azize mi Ebru mu? İşte kazanan yarışmacı

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#Masterchef Kim Kazandı#Masterchef Yedeklerden Kim Kazandı#Masterchef Yarışmacıları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 02:18

MasterChef'te kim kazandı? sorusunun yanıtı dün gece belli oldu. Ana kadro yarışmacı seçimleri devam ederken MasterChef All Star'ın 9 Temmuz tarihli 21. bölümünde yedek kadro yarışmacıları ana kadroya seçilebilmek için iki aşamalı etapta karşı karşıya geldi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği Ördek Pastilla yemeğini rakiplerinden daha iyi yapan isimler ikinci tura yükselirken, finale Azize, Duygu ve Ebru kaldı. Gecenin yaratıcılık turunda ise ana malzemeler tavuk ve leblebi oldu. Peki, MasterChef’te kim kazandı, yedeklerden kadroya kim seçildi? İşte, 10 Temmuz MasterChef yedek kadroya giren isim ve son bölümde yaşananlar.

1/5MASTERCHEF KİM KAZANDI 9 TEMMUZ 2023 Dün akşam MasterChefte yedeklerden ana kadroya kim girdi Azize mi Ebru mu İşte kazanan yarışmacı

MasterChef ana kadroya yedeklerden seçilen son isim 9 Temmuz Pazar akşamı netleşti. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan MasterChef All Star'da yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mutfakta dakikalar ile mücadele verdi. İlk turda ördek pastilla yemeğini yaparak ikinci tura çıkan isimler Celal, Azize, Duygu, Hakan, Ebru oldu. Final anında ise tüm rakiplerinden daha başarılı tabağı yaparak ana kadroya girmeyi kazanan yarışmacı Azize oldu. Peki, MasterChef kim kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar.

2/5MASTERCHEF İLK TURDA KİMLER GEÇTİ

MASTERCHEF İLK TURDA KİMLER GEÇTİ?

MasterChef Ana kadroya giremeyen isimler, son yedekler için bu defa tezgah başına geçti. Bu zorlu gecede şefler yarışmacılardan ilk etapta ördek pastilla ve Marakeş salatası yapmalarını istedi. Şefler bu etapta verdikleri süreyi duyurdu.

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3/5MASTERCHEF KİM KAZANDI 9 TEMMUZ 2023 Dün akşam MasterChefte yedeklerden ana kadroya kim girdi Azize mi Ebru mu İşte kazanan yarışmacı

Sürenin sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Şeflerin oy birliği ile ikinci tura yükselen yarışmacılar Celal, Azize, Duygu, Hakan, Ebru oldu.

4/5MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Gecenin ikinci ve son turunda ise şefler bu kez yarışmacılardan tavuk ve leblebi ile yaratıcı tabak hazırlamalarını istedi. Bu etapta da süre tam 45 dakika olarak belirlendi.

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5/5MASTERCHEF KİM KAZANDI 9 TEMMUZ 2023 Dün akşam MasterChefte yedeklerden ana kadroya kim girdi Azize mi Ebru mu İşte kazanan yarışmacı

Bu turun sonunda da şefler yemeklerin tadına bakarak elenen ve yedek kadroya geçen isimleri duyurdu. Finale Azize, Ebru ve Duygu'nun kaldığı gecede şeflerin kararı ile kazanan Azize oldu. Böylece MasterChef'te yedeklerden kadroya seçilen isim Azize oldu.

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