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MASTERCHEF KİM ELENDİ 2023? 23 Temmuz MasterChef All Star'tan kim gitti, Burcu mu Gamze mi? Şoke eden isim... Favori yarışmacı MasterChef'e veda etti!

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#Masterchef Kim Elendi#Masterchef All Star Kim Gitti#Burcu Önal
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 01:13

MasterChef'te kim elendi? dün gece yanıtını buldu. All Star sezonuyla izleyenlerden tam not alan MasterChef All Star'ın 23 Temmuz tarihli son bölümünde, eleme potasında yer alan Ayaz, Büşra, Gamze, Burcu, Çağatay, Eda ve Mert ilk turda isot salçası ve keçi sütü ile yaratıcı yemek yapmak için mücadele verdi. Bu haftanın eleme adayı olan üç isim ilk turda potadan çıkarken, eleme finaline Çağatay, Gamze ve Burcu kaldı. Gecenin sonunda şeflerin oylaması ile bir isim MasterChef All Star sezonuna veda etti. MasterChef All Star'dan elenen isim, yarıştığı dönemin favori isimlerinden olması nedeniyle şoke etti. Peki, dün gece MasterChef'ten kim gitti? MasterChef All Star kim elendi? İşte, son bölümde elenen yarışmacı ve gecenin öne çıkanları.

1/6MASTERCHEF KİM ELENDİ 2023 23 Temmuz MasterChef All Startan kim gitti, Burcu mu Gamze mi Şoke eden isim... Favori yarışmacı MasterChefe veda etti

MasterChef'ten elenen isim, yarışmanın 23 Temmuz Pazar akşamı ekranlara gelen 35. bölümünde netlik kazandı. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef'te eleme adayı olan 7 yarışmacı iki aşamalı turda, elenmemek için mutfakta sınav verdi. Tadım yapan şefler, ilk etabın kazananlarını ve kaybedenlerini açıkladı. Bu turda en yaratıcı ve lezzetli tabağı yaparak eleme potasından çıkan isimler; Eda, Mert, Büşra oldu. İkinci turda ise Danilo Şef'in 'Çıtırlık' tabağını rakiplerinden daha başarısız yaparak elenen isim Burcu oldu. Peki, son bölümde MasterChef'ten kim gitti? 23 Temmuz MasterChef All Star'dan kim elendi? İşte, ayrıntılar.

2/6MASTERCHEFTE İLK TURDA KİMLER ÇIKTI

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER ÇIKTI?

Sezonun ilk eleme heyecanı ile nefesleri kesen MasterChef'te potaya giren isimler bu hafta Ayaz, Büşra, Gamze, Burcu, Çağatay, Eda ve Mert oldu. Şefler ilk turda potaya giren 7 yarışmacıdan yaratıcılık turunda tabaklar hazırlamalarını istedi. Ana malzemeler ise isot salçası ve keçi sütü oldu.

3/6MASTERCHEF KİM ELENDİ 2023 23 Temmuz MasterChef All Startan kim gitti, Burcu mu Gamze mi Şoke eden isim... Favori yarışmacı MasterChefe veda etti

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri süre sonunda yarışmacılar oldukça farklı yemekler ortaya çıkardı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonrası ilk tur sonunda yukarı çıkan isimler; Eda, Mert, Büşra oldu. Diğer yarışmacılar ise bu kez kader turunu oynamak için siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti.

4/6MASTERCHEFTE KİM ELENDİ

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme turu final etabına Ayaz, Çağatay, Gamze ve Burcu kaldı. Şefler bu turda yarışmacılardan Danilo Şef'in 'Çıtırlık' tabağını istedi. Süre ise tam 40 dakika oldu.

5/6MASTERCHEF KİM ELENDİ 2023 23 Temmuz MasterChef All Startan kim gitti, Burcu mu Gamze mi Şoke eden isim... Favori yarışmacı MasterChefe veda etti

Heyecanlı ve gergin geçen turun sonunda sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Tadım yapan şefler oy birliği ile final eleme etabından geçen ilk yarışmacılar Ayaz ve Çağatay oldu. Gecenin sonunda ise MasterChef All Star'dan elenen sezonun ikinci yarışmacısı Burcu oldu.

6/6YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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