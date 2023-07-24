MASTERCHEF KİM ELENDİ 2023? 23 Temmuz MasterChef All Star'tan kim gitti, Burcu mu Gamze mi? Şoke eden isim... Favori yarışmacı MasterChef'e veda etti!

MasterChef'ten elenen isim, yarışmanın 23 Temmuz Pazar akşamı ekranlara gelen 35. bölümünde netlik kazandı. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef'te eleme adayı olan 7 yarışmacı iki aşamalı turda, elenmemek için mutfakta sınav verdi. Tadım yapan şefler, ilk etabın kazananlarını ve kaybedenlerini açıkladı. Bu turda en yaratıcı ve lezzetli tabağı yaparak eleme potasından çıkan isimler; Eda, Mert, Büşra oldu. İkinci turda ise Danilo Şef'in 'Çıtırlık' tabağını rakiplerinden daha başarısız yaparak elenen isim Burcu oldu. Peki, son bölümde MasterChef'ten kim gitti? 23 Temmuz MasterChef All Star'dan kim elendi? İşte, ayrıntılar.