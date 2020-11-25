MasterChef Junior başlıyor - MasterChef Junior başvurusu nasıl yapılır, yaş şartı kaç?

•Mutfaktaki zayıf yönleri neler?

•Alerjisinin olduğu ya da başka bir şekilde yemek yapamayacağı ya da yemek yemediği herhangi bir şey var mı?

•Eğer MasterChef unvanını kazanırsa, hangi hayalini gerçekleştirmek ister?

•Bu şovda çocuğunuzun motivasyonunuz nedir? Başvuru yapmasına kim vesile oldu?

•Tek kelimeyle kendini nasıl tanımlar?

•Çocuğunuza baktığımızda fark edemeyeceğimiz bir özelliğinizi söyler misiniz?

•Hobileri, ilgi alanları, yaptığı spor ve aktiviteleri yazınız.

•Herhangi bir ajansa üye misiniz? EVET ise, bilgi verebilir misiniz?

•Hiç televizyon programlarında, filmlerde, internet sitelerinde, radyolarda, sahne veya reklamlarda yer aldınız mı?

•Daha önce herhangi bir realite şovuna katıldınız mı?

•Şu anda herhangi bir oyun veya yarışma şovu da dahil olmak üzere başka bir realite şovu için değerlendiriliyor musunuz?

•Bizimle paylaşmak istediğiniz herhangi bir alerji ve/veya ilaç bilgisi var mı? EVET ise, detaylıca açıklayabilir misiniz?