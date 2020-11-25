MasterChef Junior başlıyor - MasterChef Junior başvurusu nasıl yapılır, yaş şartı kaç?
MasterChef 2020 sezonu hız kesmeden devam ederken yarışmanın formatıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Acun Medya’nın hazırladığı programlardan O Ses Türkiye’de yapılan çocuklar versiyonu MasterChef için de uygulanacak. MasterChef Junior için başvurular online sistem üzerinden alınacak. Peki, MasterChef Junior başvurusu nasıl yapılır, yaş şartı kaç
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?O Ses Çocuklar ardından MasterChef Junior başlıyor. Yarışmanın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken çocukların anne ve babaları tarafından doldurulması gereken başvuru formu yayınlandı. MasterChef Junior yarışmasına başvuru yapmak isteyen çocukların 9-13 yaş aralığında olması gerekiyor.
MasterChef Junior başvuru formunda şu sorular yer alıyor;
•Neden Masterchef Junior’a katılmak istiyor? •Çocuğunuz bir mutfak okulu veya başka bir yemek programına katıldı mı? •Yemek yapma dersleri aldınız mı (eğlence amaçlı veya profesyonel)? •Çocuğunuz ne kadar zamandır yemek yapıyor? •Ne sıklıkla yemek yapar? •En sevdiği yemek nedir? •Yemek yapmak veya mutfakta olmakla ilgili ilk anıları nelerdir? Yemek sevgisine ne sebep oldu? •Yemek yaparken en çok kimden etkilenir ve neden? •Kimin için yemek yapar? Yemekleri hakkında ne derler? •Yemek yapma becerilerini 1 - 10 arası bir ölçekte değerlendirin (10 puanlamada en yüksek değerlendirmedir.) •En iyi yaptığı 3 yemek nedir ve her yemeği nasıl hazırladığını açıklayabilir misiniz?•Mutfaktaki güçlü yönleri nelerdir?
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•Mutfaktaki zayıf yönleri neler? •Alerjisinin olduğu ya da başka bir şekilde yemek yapamayacağı ya da yemek yemediği herhangi bir şey var mı? •Eğer MasterChef unvanını kazanırsa, hangi hayalini gerçekleştirmek ister? •Bu şovda çocuğunuzun motivasyonunuz nedir? Başvuru yapmasına kim vesile oldu? •Tek kelimeyle kendini nasıl tanımlar? •Çocuğunuza baktığımızda fark edemeyeceğimiz bir özelliğinizi söyler misiniz? •Hobileri, ilgi alanları, yaptığı spor ve aktiviteleri yazınız. •Herhangi bir ajansa üye misiniz? EVET ise, bilgi verebilir misiniz? •Hiç televizyon programlarında, filmlerde, internet sitelerinde, radyolarda, sahne veya reklamlarda yer aldınız mı? •Daha önce herhangi bir realite şovuna katıldınız mı? •Şu anda herhangi bir oyun veya yarışma şovu da dahil olmak üzere başka bir realite şovu için değerlendiriliyor musunuz? •Bizimle paylaşmak istediğiniz herhangi bir alerji ve/veya ilaç bilgisi var mı? EVET ise, detaylıca açıklayabilir misiniz?