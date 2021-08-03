MasterChef ikinci yarışmacı kim oldu? İşte 2 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadronun ikinci ismi

MASTERCHEF MİLHAN KİMDİR? 2001 doğumlu olan Milhan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 2019 yılında mezun oldu. Kütahya'lı olan genç yarışmacı İstanbul ve Kütahya’da yaşamını devam ettiriyor.



Ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazanan Milhan, İstanbul Nişantaşı’nda Lübnan mutfağında çalışıyor. Kırgızistan’da eğitimler vererek Almanya'da da çalışan yarışmacı 2019’da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalyanın sahibi oldu.



İzmir, Fethiye gibi yerlerde altın, bronz ve gümüş madalya kazandı.