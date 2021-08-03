MasterChef ikinci yarışmacı kim oldu? İşte 2 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadronun ikinci ismi
MasterChef'te kadroya giren ikinci isim belli oldu. Final turu devam eden MasterChef Türkiye'nin 2 Ağustos Pazartesi akşamı ekranlara gelen 27. bölümünde 14 kişiden oluşan ilk gruptaki yarışmacılar, Ana kadroya girmek için şeflerin verdikleri yemek tariflerini kısa sürede hazırlamaya çalıştı. Şefler yaptıkları kritik final turu tadımının ardından oy çokluğu ile kadroya katılan ikinci ismi duyurdu. MasterChef'in ilk yarışmacısı Fatma Polat'ın ardından yarışmacı olmaya hak kazanan 2. isim büyük sevinç yaşadı. Peki, MasterChef ikinci yarışmacı kim oldu? İşte, o isim.
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MasterChef Türkiye 2021 2 Ağustos akşamı Tv8'de seyirci karşısına çıktı. Heyecan dolu gecede yarışmacılar market alışverişi sonrasında 40 dakika içinde en iyi yaratıcı yemek yapılmaya çalıştı. Bu turda başarılı olan altı yarışmacı; Sergen, Berk, Ateş, Dilara, Nursima ve Milhan oldu. Gecenin sonunda ise MasterChef kadrosuna giren ikinci yarışmacı şeflerin evet oyunu alan Milhan oldu. İstanbul Nişantaşı’nda Lübnan mutfağında çalışan Milhan Erdem, ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda ödül kazandı.
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MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN İKİNCİ İSİM BELLİ OLDU
MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacı seçimlerinde, üç gruba ayrılan yarışmacılar zamanla yarıştı. İlk bölümde paella ardından ikinci etapta ana ürün olarak ısırgan otu olan yaratıcı yemek yapan yarışmacılardan bazı isimler elendi. İlk turu geçen isimler Sergen, Berk, Ateş, Dilara, Nursima ve Milhan olurken, son turda yarışmacılar bir kez daha tezgah başında geldi.
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Danilo, Somer ve Mehmet Şeflerden evet oyu alarak MasterChef 2021'in ana kadrosuna katılan isim Milhan oldu.Milhan, MasterChef 2021'in ana kadrosuna girdiği için mutlu olarak hayallerinin gerçek olduğunu dile getirdi.
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MASTERCHEF MİLHAN KİMDİR?
2001 doğumlu olan Milhan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 2019 yılında mezun oldu. Kütahya'lı olan genç yarışmacı İstanbul ve Kütahya’da yaşamını devam ettiriyor.
Ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazanan Milhan, İstanbul Nişantaşı’nda Lübnan mutfağında çalışıyor. Kırgızistan’da eğitimler vererek Almanya'da da çalışan yarışmacı 2019’da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalyanın sahibi oldu.
İzmir, Fethiye gibi yerlerde altın, bronz ve gümüş madalya kazandı.