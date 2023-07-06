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MasterChef Fatma Nur neden yok, yarışmadan mı ayrıldı? | Fatma Nur Uçar MasterChef'ten çekildi mi? Mehmet Şef acı haberi verdi!

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#Masterchef Fatma Nur Neden Yok#Fatma Nur Ayrıldı Mı#Masterchef Fatma Nura Ne Oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 21:40

MasterChef Fatma Nur neden yok? sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. All Star sezonuna devam eden MasterChef'in 6 Temmuz tarihli son bölümünde, Fatma Nur Uçar'ın olmaması dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon yarışan ve rakipleriyle yaşadığı tartışmalarıyla adından söz ettiren MasterChef Fatma Nur'un durumuyla ilgili Mehmet Şef'ten açıklama geldi. Acı haberi stüdyoda veren Mehmet Yalçınkaya perşembe günü ana kadro elemelerine Fatma Nur'un katılamayacağını söyledi. Peki, Fatma Nur Uçar MasterChef'ten çekildi mi? Fatma Nur MasterChef'ten ayrıldı mı, ne oldu? İşte, o konu hakkında bilgiler.

1/3MasterChef Fatma Nur neden yok, yarışmadan mı ayrıldı | Fatma Nur Uçar MasterCheften çekildi mi Mehmet Şef acı haberi verdi

MasterChef Fatma Nur nerede ayrıldı mı sorular ekran başındakilerin dikkatini çekti. Ekranlara hızlı bir giriş yapan MasterChef'te ana kadro yarışmacı elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiye kadar 19 yarışmacının belirlendiği yarışmada 20. yarışmacıyı seçmek için yeni mücadele perşembe akşamı yaşandı. İlk tur öncesi Mehmet Şef Fatma Nur'un son bölümde yer alamayacağını söyleyerek başsağlığı mesajı verdi. Peki, MasterChef Fatma Nur yarışmadan çekildi mi? İşte, detaylar.

2/3MASTERCHEF FATMA NUR AYRILDI MI

MASTERCHEF FATMA NUR AYRILDI MI?

Haftanın son gününe doğru rekabeti artan MasterChef'te ilk tur öncesi yarışmacılar haftayı değerlendirdi.

Söz hakkı alan Tolga, Fatma Nur'un babaannesinin vefat ettiğini söyledi.

Bunun üzerine açıklama yapan Mehmet Şef, "Biliyorsunuz Fatma Nur bize geldiği gün bahsetmişti babaannesinin çok rahatsız olduğunu. 'Belki de MasterChef All Star'ın ana kadrosuna seçilsem bile bunu babaannem görmeyebilir' demişti. Hayat böyle bir şey, insan hiç beklemediği anda beklemediği haberler alıyor." dedi.

Fatma Nur'un ailesine ve kendisine başsağlığı dileyen Mehmet Şef sözlerini şöyle sürdürdü;

Sanki Fatma Nur'un içine doğmuş. Fatma Nur'un babaannesine Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendisine ve ailesine sabırlar diliyoruz. Fatma Nur bugün bizimle olamayacak. Ama bunlar hiç önemli değil. Yarışmalar gelir geçer. İnsanın ailesinden bir büyüğünü kaybetmesi çok zordur. Hepimiz bunu yaşadık. Kendisine buradan başsağlığı diliyoruz.

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3/3MASTERCHEF FATMA NUR KİMDİR

MASTERCHEF FATMA NUR KİMDİR?

Fatma Nur Uçar 23 yaşında. 10 yaşından beri bu mesleğin içerisinde olduğunu söyleyen Uçar, Fethiye’de sushi şefi olarak çalışıyor.

Fatma Nur Uçar'ın doğuştan bir kalça çıkıklığı vardır. Bundan ötürü bir bacağı diğer bacağında 3 cm daha kısadır. Masterchef Fatma Nur, MasterChef 2022'ye katıldı.

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