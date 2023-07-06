MasterChef Fatma Nur neden yok, yarışmadan mı ayrıldı? | Fatma Nur Uçar MasterChef'ten çekildi mi? Mehmet Şef acı haberi verdi!

MASTERCHEF FATMA NUR AYRILDI MI?

Haftanın son gününe doğru rekabeti artan MasterChef'te ilk tur öncesi yarışmacılar haftayı değerlendirdi.



Söz hakkı alan Tolga, Fatma Nur'un babaannesinin vefat ettiğini söyledi.



Bunun üzerine açıklama yapan Mehmet Şef, "Biliyorsunuz Fatma Nur bize geldiği gün bahsetmişti babaannesinin çok rahatsız olduğunu. 'Belki de MasterChef All Star'ın ana kadrosuna seçilsem bile bunu babaannem görmeyebilir' demişti. Hayat böyle bir şey, insan hiç beklemediği anda beklemediği haberler alıyor." dedi.



Fatma Nur'un ailesine ve kendisine başsağlığı dileyen Mehmet Şef sözlerini şöyle sürdürdü;



Sanki Fatma Nur'un içine doğmuş. Fatma Nur'un babaannesine Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendisine ve ailesine sabırlar diliyoruz. Fatma Nur bugün bizimle olamayacak. Ama bunlar hiç önemli değil. Yarışmalar gelir geçer. İnsanın ailesinden bir büyüğünü kaybetmesi çok zordur. Hepimiz bunu yaşadık. Kendisine buradan başsağlığı diliyoruz.