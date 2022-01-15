MasterChef Eren kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın hayatı

MasterChef Türkiye 2021'in beklenen sonuna gelindi. Son bir saat canlı yayınla sezona veda eden MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu. Eski ve yeni yarışmacılarla birlikte finalistlerin aileleri de studyoda heyecanla beklediler. Puanlamada ileride devam eden MasterChef Eren, Hasan'ın aradaki farkı kapatmasına izin vermedi ve şampiyonluğa hak kazandı. Peki MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Masterchef Eren'in eşi, kızı ve hayatı...
1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve Maya adında bir kız çocuğu babasıdır.
19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.
Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, MasterChef Hasan ile gerçekleştirdiği düellodan şampiyon olarak veda ederek yarışmaya damgasını vurdu.