MasterChef Eren kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın hayatı

MasterChef Türkiye 2021'in beklenen sonuna gelindi. Son bir saat canlı yayınla sezona veda eden MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu. Eski ve yeni yarışmacılarla birlikte finalistlerin aileleri de studyoda heyecanla beklediler. Puanlamada ileride devam eden MasterChef Eren, Hasan'ın aradaki farkı kapatmasına izin vermedi ve şampiyonluğa hak kazandı. Peki MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Masterchef Eren'in eşi, kızı ve hayatı...