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MasterChef Eren kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın hayatı

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Zorlu bir MasterChef maratonunun sonuna kadar sergilediği mücadeleyle izleyicinin beğenisini kazanan finalistlerden Eren Kaşıkçı şampiyon oldu. MasterChef Hasan ile birlikte finale kalan MasterChef Eren, son olarak imza tabaklarını canlı yayında sergilediler. MasterChef Eren kupayı kızı Maya için aldığını söyleyerek herkesi duygulandırdı. Peki, MasterChef Eren kimdir, nereli, kaç yaşında ve evli mi? İşte Masterchef Eren Kaşıkçı hakkında merak edilenler...

1/3MasterChef Eren kimdir, nereli, kaç yaşında MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçının hayatı

MasterChef Türkiye 2021'in beklenen sonuna gelindi. Son bir saat canlı yayınla sezona veda eden MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu. Eski ve yeni yarışmacılarla birlikte finalistlerin aileleri de studyoda heyecanla beklediler. Puanlamada ileride devam eden MasterChef Eren, Hasan'ın aradaki farkı kapatmasına izin vermedi ve şampiyonluğa hak kazandı. Peki MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Masterchef Eren'in eşi, kızı ve hayatı...

2/3MASTERCHEF EREN KİMDİR

MASTERCHEF EREN KİMDİR?

1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve Maya adında bir kız çocuğu babasıdır.

3/3MasterChef Eren kimdir, nereli, kaç yaşında MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçının hayatı

19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.

Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, MasterChef Hasan ile gerçekleştirdiği düellodan şampiyon olarak veda ederek yarışmaya damgasını vurdu.

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