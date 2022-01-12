MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Eren Kaşıkçı adını finale yazdırdı!

MasterChef Eren'in hayatı finale ismini ilk yazdıran isim olmasının ardından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2021'de başarılı tabaklarıyla dikkat çeken isimlerden olan MasterChef Eren'in finalde yer alacağı kesinleşti. Daha önce yarı finale de ismini ilk yazdıran isim olan MasterChef Eren'in aynı başarıyla şampiyonluğu kazanıp kazanmayacağı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Eren Kaşıkçı hakkında bilgiler...