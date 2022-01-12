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GeriTelevizyon MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Eren Kaşıkçı adını finale yazdırdı!
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Televizyon
Haber Giriş: 12 Ocak 2022 - 10:23 | 

MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Eren Kaşıkçı adını finale yazdırdı!

MasterChef Türkiye 2021'in sonlarına yaklaşırken, finalistlerin ilki MasterChef Eren oldu. Birbirinden başarılı tabaklara imza atan yarışmacılar, birinci olmak için gün sayıyor. Finale ismini yazdıran ilk isim ise MasterChef Eren oldu. Peki MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Eren hakkında merak edilenler...

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MasterChef Eren'in hayatı finale ismini ilk yazdıran isim olmasının ardından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2021'de başarılı tabaklarıyla dikkat çeken isimlerden olan MasterChef Eren'in finalde yer alacağı kesinleşti. Daha önce yarı finale de ismini ilk yazdıran isim olan MasterChef Eren'in aynı başarıyla şampiyonluğu kazanıp kazanmayacağı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Eren kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Eren Kaşıkçı hakkında bilgiler...
2MASTERCHEF EREN KİMDİR

MASTERCHEF EREN KİMDİR?

1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.
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19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.
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Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, MasterChef'te birinci olmak için son olarak finalde mücadele edecek.
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