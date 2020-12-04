MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? MasterChef 3 Aralık eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım
MasterChef'te eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme adayı çekişmeli mücadelenin ardından belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu MasterChef'te, Bağcılar Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda oynandı. Beş çeşit menünün yapıldığı MasterChef Türkiye'nin 3 Aralık tarihli 113. bölümünde dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken kırmızı takımda bir isim gecenin sonunda MasterChef eleme potasına girdi. Eleme oylaması sırasında yaşanan 'güçsüz yarışmacı' polemiği tansiyonu yükseltti. İşte, 3 Aralık MasterChef eleme adayı ve son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım
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MasterChef Türkiye'nin 3 Aralık tarihli 113. bölümünde yeni bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Haftanın belirli günleri TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef Türkiye'nin perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde Dünya Engelliler Günü'ne özel yarışmacılar özel konuklara yemek hazırladı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı gecede bireysel dokunulmazlığı Eray kazanırken haftanın ilk eleme adayı Ebru oldu. İşte, MasterChef son bölüm özeti
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takım eleme oymasına gitti. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada oylama kaptana kaldı. Eleme adayını belirleyen Eray, 'güçsüz olanı göndermem gerekiyor' diyerek Ebru'nun ismini yazdı. Eleme potasına giren Ebru Eray'ın sözlerine tepki gösterdi. Yanlış anlaşıldığını söyleyen Eray takım arkadaşına durumu izah etmeye çalıştı.
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Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda oynanan dokunulmazlık oyununda Mehmet Şef'i sinirlendiren anlar yaşandı. Mehmet Şef masanın düzensiz olduğunu söyledi. 'Bugün ömrümden ömür gitti misafirlere yemeği verelim ben size stüdyoda soracağım' diyen Mehmet Şef adeta sitemde bulundu.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan Kremalı dağ mantarları çorbası, ozgara kabak mozzarella rulosu, kroketler ( Patatesli, Peynirli , Sebzeli ) domates sos ile, fırında dana fileto, yanında ızgara sebzeler ve patates graten ve kırmızı orman meyveli magnolia yapmasını istedi.
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Sürenin sonunda yapılan yemeklerin tadına bakan özel konuklar puanlarını verdi. Milli sporcu olan konukların oylarını açıklayan şefler haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımın 4-3 skorla mavi takım olduğunu açıkladı. Kırmızı takım yeniden bireysel dokunulmazlık için önlük giydi.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Mavi takımın dokunulmazlığı almasının ardından kırmızı takım yarışmacılara bireysel dokunulmazlık için bir kez daha mutfağa girdi. Şefler bu turda kırmızı takımdan Somer şefin imza tabağı Aussie Pie yapmasını istedi.
Sürenin sonunda yemeklerin tadına bakan şefler bireysel dokunulmazlığı alan ismin Eray olduğunu duyurdu. Eray en çok dokunulmazlık alan isimler arasında yer aldı.