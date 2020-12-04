MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? MasterChef 3 Aralık eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? Mavi takımın dokunulmazlığı almasının ardından kırmızı takım yarışmacılara bireysel dokunulmazlık için bir kez daha mutfağa girdi. Şefler bu turda kırmızı takımdan Somer şefin imza tabağı Aussie Pie yapmasını istedi.



Sürenin sonunda yemeklerin tadına bakan şefler bireysel dokunulmazlığı alan ismin Eray olduğunu duyurdu. Eray en çok dokunulmazlık alan isimler arasında yer aldı.