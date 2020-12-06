MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim girdi 5 Aralık 2020? İşte MasterChef kazanan takım ve dokunulmazlığı alan isim

Süre sonunda yarışmacılar yemeklerin tadına baktı. Şefler oy birliği ile dokunulmazlığı alan ismin Eray olduğunu duyurdu. Zaten iki kişi kalan kırmızı takımda böylece Serhat direkt olarak eleme potasına girdi. Haftanın ilk eleme adayı da Ebru olmuştu.