MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim girdi 5 Aralık 2020? İşte MasterChef kazanan takım ve dokunulmazlığı alan isim
MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Eleme gecesi öncesi MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde potaya giren ikinci isim belli oldu. Eski yarışmacılar Faruk Batuhan Öner ve Tanya Kilitkayalı ve Şırdancı Mehmet'in geceye renk kattığı bölümde, dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda eleme adayı olan isim şaşkınlık yarattı. Bireysel dokunulmazlık oyununda kaybedenin direk potaya girdiği MasterChef'in 5 Aralık tarihli 114. bölümünde, Özgül'ün tadım kaşığı ile yemeği tatması yarışmacıya pahalıya mal oldu. İşte, MasterChef eleme adayı ve son bölümde dokunulmazlığı kazanan isim.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MasterChef Türkiye'nin 5 Aralık akşamı ekranlara gelen 114. bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef Türkiye'nin cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde “Mezeler” konsepti ile yemekler yapıldı. Şırdancı Mehmet, Faruk Batuhan Öner ve Tanya Kilitkayalı'nın yemeklerin tadına bakmasının ardından dokunulmazlığı mavi takım aldı. Eray ve Serhat arasında geçen bireysel dokunulmazlık oyunu sonunda potaya giren isim Serhat oldu.
2
Abone Ol
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu kırmızı takım bireysel dokunulmazlığı gitti. Zaten potada olan Ebru haricinde Serhat ve Eray arasında dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Danilo şefin imza tabağı olan yemek için şefler yarışmacılara 50 dakika süre verdi.
3
Abone Ol
Süre sonunda yarışmacılar yemeklerin tadına baktı. Şefler oy birliği ile dokunulmazlığı alan ismin Eray olduğunu duyurdu. Zaten iki kişi kalan kırmızı takımda böylece Serhat direkt olarak eleme potasına girdi. Haftanın ilk eleme adayı da Ebru olmuştu.
4
Abone Ol
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef “Mezeler” konsepti ile yarışmacılara mezeler menüsü verdi. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Köpoğlu, Ahtapot salata, Patlıcan salata, Tarama, Çerkez tavuğu, Kabak çiçeği dolması, Kabak Çerkez yaptı.
5
Abone Ol
Bu turda Özgül tadım kaşığını yeniden yemeğe koyduğu için kabak çiçeği dolmasını yeniden yapmak zorunda kaldı. Diğer yandan kaptanlık oyununda avantajı kazanan Eray kazandığı avantajı bu turda kullandı. Eray Kabak Çerkez mezesini değerlendirme dışında tutulması için iptal etti.
6
Abone Ol
Eski yarışmacılar ve Şırdancı Mehmet'in yaptığı tadımın ardından kazanan takım belli oldu. şefler konukların yaptığı puanlamayı duyurdu. Sonuca göre dokunulmazlığı alana takım 6-0 skorla mavi takım oldu.