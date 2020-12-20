MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 19 Aralık MasterChef çeyrek finale kalan yarışmacı ve eleme potasına giren isimler...
MasterChef'te eleme adayı, yarışmanın son bölümünde belli oldu. Ödül oyunu ve dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı gecede, 30 bin TL'yi kazanan isimler Emir- Cemal Can ikilisi oldu. Final haftasına doğru kritik anlara gelinen MasterChef Türkiye'nin 19 Aralık tarihli 124. bölümünde Mehmet Şef'in imza tabağı olan Istakoz Mousse yemeği için Emir ve Özgül düelloda mücadele verdi. Serhat, Eray ve Barbaros'un potada olduğu haftada gecenin en başarısız tabağını çıkaran bir isim eleme potasına girdi. Eleme potasından kurulan ilk isim ise çeyrek finale adını yazdırdı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, MasterChef eleme potasına giren isim ve son bölüm özeti.
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MasterChef 4. eleme adayı cumartesi akşamı kesinleşti. Büyük finale son bir hafta kala Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye'nin 19 Aralık tarihli son bölümünde, yarışmacılar ilk olarak ödül oyunu mücadelesi verdi. Survivor 2020 yarışmacıları ile MasterChef yarışmacıları süt, un ve şeker temel gıdaları ile yaratıcı yemek yapmaya çalıştı. 30 bin TL'lik para ödülünü Emir ve Özgül kazanırken, dokunulmazlık oyununda eleme adayı Özgül oldu. İşte, MasterChef 124. son bölümde yaşananlar.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te oynanan ödül oyunu sonrası Emir ve Özgül ikili düelloda dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlık oyunu için şefler yarışmacılardan Mehmet Şef'in imza tabağı olan Istakoz Mousse yapmasını istedi. 18. haftanın son düello oyununda bu yemeği hazırlamaları için şefler yarışmacılara verdikleri sürenin ardından tadım yaptı.
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Mehmet, Danilo ve Somer Şef Özgül ve Emir'in yemeklerini değerlendirdikten sonra oy birliği ile eleme adayının Özgül olduğunu açıkladı. Böylece Özgül haftanın 4. eleme adayı olurken, Emir çeyrek finale adını yazdıran ilk yarışmacı oldu.
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu öncesinde Survivor 2019 yarışmacıları stüdyoya konuk oldu. MasterChef’te son 5’e kalan Eray, Barbaros, Emir, Serhat ve Özgül, Survivor 2020 Şampiyonu Cemal Can, Evrim, Berkan, Ardahan ve Mert Öcal ile tezgah başına geçti.
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Süt, un ve şeker temel gıdalarının yanı sıra şefler Survivor yarışmacılarından ek ürünler de alabileceğini söyledi. Kura çekilişi sonucunda Serhat - Ardahan, Barbaros - Evrim, Özgül - Mert, Emir - Cemal Can, Eray – Berkan eşlemesi yapıldı.
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Kendilerine verilen sürenin ardından şefler yarışmacıların yemeklerini değerlendirdi. Özgül - Mert ve Emir - Cemal Can son ikiye kalan isimler oldu. Şeflerin verdiği karar sonucu 30 bin Tl'yi kazanarak günün birincisi olan çift, Emir ve Cemal Can ikilisi oldu.