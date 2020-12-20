MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 19 Aralık MasterChef çeyrek finale kalan yarışmacı ve eleme potasına giren isimler...

MasterChef 4. eleme adayı cumartesi akşamı kesinleşti. Büyük finale son bir hafta kala Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye'nin 19 Aralık tarihli son bölümünde, yarışmacılar ilk olarak ödül oyunu mücadelesi verdi. Survivor 2020 yarışmacıları ile MasterChef yarışmacıları süt, un ve şeker temel gıdaları ile yaratıcı yemek yapmaya çalıştı. 30 bin TL'lik para ödülünü Emir ve Özgül kazanırken, dokunulmazlık oyununda eleme adayı Özgül oldu. İşte, MasterChef 124. son bölümde yaşananlar.