



MasterChef’te heyecan bugün kaldığı yerden devam etti. All Star kadrosunda yer alan birbirinden iddialı isimler, şeflere kendilerini kanıtlamak için tüm hünerlerini sergiledi. İki etaptan oluşan bugünde yarışmacılar ilk olarak Adana Güveci hazırladı. Bedri Usta’nın yönlendirmeleriyle hareket eden ve ikinci haftada mücadele etmeye hak kazanan isimler belli oldu. İkinci turda ise eleme potası heyecanı yaşandı. Şefler, İkinci turda mücadele eden yarışmacılardan Kuşkonmaz ve kayısı ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Eleme potasında günün en iyi tabağını çıkartan isim Tanya oldu ve potadan uzak kaldı. İkinci ve üçüncü isim ise Çağatay ve Eda oldu. Mehmet, Somer ve Danilo Şef’in değerlendirmeleri sonrasında haftanın son eleme adayı belli oluyor. Peki 15 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme adayı Sefa mı, Güzide mi oldu? İşte, MasterChef’te 7. eleme adayı…