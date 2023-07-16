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MasterChef eleme adayı kim oldu? Dün gece MasterChef All Star’da potaya giden isim belli oldu… MasterChef’te eleme potasına kim gitti? 7. eleme adayı Sefa mı Güzide mi oldu?

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#Masterchef Eleme Adayı Kim Oldu#Masterchef All Star 7. Eleme Adayı Kim Oldu#Masterchef All Star
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 00:19

MasterChef'te eleme adayı kim oldu, sorusunun yanıtı belli oldu. Güzide ve Sefa arasında başarısız tabağı çıkaran isim 7. eleme adayı oldu. MasterChef All Star’da hayallerine bir adım daha yaklaşarak yarışmaya devam etmek isteyen yarışmacılar en iyi tabağı çıkartmak için kolları sıvadı. Ekranların fenomen yarışması bugün iki etaptan oluştu. Bedri Usta’nın konuk olduğu yeni bölümde yarışmacılar en iyi Adana Güveci hazırlamak için tezgahın başına geçti. Mehmet, Danilo ve Somer Şef’in değerlendirmesinin ardından eleme potası için öne çıkan adaylar belli oldu. Burcu, Esra, Suna, Ayaz ve Tahsin en başarılı tabağı çıkartarak ikinci haftada mücadele etmeye hak kazandı. Diğer isimler ise eleme adayını belirlemek için ikinci kez tezgahın başında geçti. Gün sonunda ise değerlendirmelerin ardından Tanya ve Çağatay başarılı tabaklara imza atarak eleme potasına kalmaktan son anda kurtuldu. Peki MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star potaya kim gitti? İşte, 15 Temmuz 2023 MasterChef’te haftanın son eleme adayı…

1/5MasterChef eleme adayı kim oldu Dün gece MasterChef All Star’da potaya giden isim belli oldu… MasterChef’te eleme potasına kim gitti 7. eleme adayı Sefa mı Güzide mi oldu



MasterChef’te heyecan bugün kaldığı yerden devam etti. All Star kadrosunda yer alan birbirinden iddialı isimler, şeflere kendilerini kanıtlamak için tüm hünerlerini sergiledi. İki etaptan oluşan bugünde yarışmacılar ilk olarak Adana Güveci hazırladı. Bedri Usta’nın yönlendirmeleriyle hareket eden ve ikinci haftada mücadele etmeye hak kazanan isimler belli oldu. İkinci turda ise eleme potası heyecanı yaşandı. Şefler, İkinci turda mücadele eden yarışmacılardan Kuşkonmaz ve kayısı ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Eleme potasında günün en iyi tabağını çıkartan isim Tanya oldu ve potadan uzak kaldı. İkinci ve üçüncü isim ise Çağatay ve Eda oldu. Mehmet, Somer ve Danilo Şef’in değerlendirmeleri sonrasında haftanın son eleme adayı belli oluyor. Peki 15 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme adayı Sefa mı, Güzide mi oldu? İşte, MasterChef’te 7. eleme adayı…

2/5MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef’te şeflerin değerlendirme işlemleri devam ediyor. İkinci turda rakiplerine göre başarılı tabaklara imza atan Tanya, Çağatay, Eda, Büşra, Batuhan ve Dilara eleme potasından kurtuldu. Son ikiye ise Sefa ve Güzide kaldı.

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3/5MasterChef eleme adayı kim oldu Dün gece MasterChef All Star’da potaya giden isim belli oldu… MasterChef’te eleme potasına kim gitti 7. eleme adayı Sefa mı Güzide mi oldu

Sefa ve Güzi'de arasında başarısız tabağa imza atan Güzide oldu. 

4/5MASTERCHEF KİM KAZANDI

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Birinci turda Adana Güveci’ni en iyi yapan Burcu, Esra, Suna, Ayaz ve Tahsin oldu. Yarışmacılar MasterChef All Star’da yollarına ikinci hafta devam etme hakkı kazandı.

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5/5MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYLARI

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYLARI

ERAY

EDA

BATUHAN

BERKER

GAMZE

MERT

GÜZİDE

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#Masterchef Eleme Adayı Kim Oldu#Masterchef All Star 7. Eleme Adayı Kim Oldu#Masterchef All Star

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