Televizyon Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 00:46 | 24 Kasım 2020 - 00:46

MasterChef düelloyu kim kazandı? 23 Kasım MasterChef kazanan takım ve kurulan yeni takımlar

MasterChef düelloyu kim kazandı? Kaptanlık mücadelesi ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de düelloyu kazanan kaptan gecenin sonunda belli oldu. Serhat ve Özgül arasında yaşanan tartışmanın tansiyonu yükselttiği gecede, takımlar yeniden kuruldu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in yaptığı değerlendirme ile mavi takımın kaptanı bu hafta Ebru olurken,şefler son 8'e kalan yarışmacılara hediye sürprizi yaptı. Gecenin sonunda MasterChef'in 23 Kasım tarihli 106. bölümünde kaptanlık düellosunu kazanan isim dokunulmazlık için takımına avantaj sağladı. İşte, 23 Kasım MasterChef kazanan takım ve yeni takımlar.