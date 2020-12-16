MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barbaros Yoloğlu'nun biyografisi
MasterChef Barbaros yarışmanın son bölümünde gündeme geldi. İlk 5 yarışmacı arasında yer alan ve yaptığı yemekler ile adından söz ettirmeye devam eden MasterChef 2020 yarışmacısı Barbaros Yoloğlu, Mehmet Şef'le girdiği polemiğin ardından dikkat çekti. Eleme oylamasında Mehmet Şef'ten sert ikaz alan Barbaros, aşçılık mesleği konusunda deneyimli. Mutfakta her konuda iyi olabileceğini söyleyen MasterChef Barbaros, eski hali ile sosyal medyada bir ara gündeme gelmişti. Peki, MasterChef Barbaros kimdir? İşte, Barbaros Yoloğlu'nun biyografisi ve hayatı.
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MasterChef Barbaros Yoloğlu yarışmanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelen MasterChef Barbaros, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş. İşte, MasterChef Barbaros'un hayatıyla ilgili ayrıntılar.
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MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?
Barbaros Yoloğlu, Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi.
Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.
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Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi’ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış.
Instagram'da 32 bin kişi tarafından takip edilen yarışmacının, eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıktı. Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirdi.