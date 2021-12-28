Masterchef Ayyüce kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Ayyüce son hali ile şaşırttı!

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

MasterChef'e İstanbul'dan katılan Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslen Sakaryalı. Dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu olarak önce bir üst tura, ardından ana kadroya geçmeyi başarmıştı.



Ayyüce, yarışmadan sonra da sosyal medya hesabından birbirinden lezzetli tarifleri paylaşmaya devam ediyor.