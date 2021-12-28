Masterchef Ayyüce kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Ayyüce son hali ile şaşırttı!
MasterChef 2020'nin sevilen yarışmacılarından Ayyüce pembe saçlarıyla gündemde yer alıyor. Programa konuk olarak katılan AMsterChef Ayyüce'nin son hali sosyal medyasından paylaştığı fotoğraflarla çok konuşuldu. Peki MAsterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Ayyüce'nin son hali...
Ekranların sevilen yarışması MasterChef eski yarışmacılarının konuk olduğu yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Konuk yarışmacılardan MasterChef Ayyüce de en çok merak edilen isimlerden biri oldu.
MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?
MasterChef'e İstanbul'dan katılan Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslen Sakaryalı. Dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu olarak önce bir üst tura, ardından ana kadroya geçmeyi başarmıştı.
Ayyüce, yarışmadan sonra da sosyal medya hesabından birbirinden lezzetli tarifleri paylaşmaya devam ediyor.
Ayyüce, yarışmadan sonra da sosyal medya hesabından birbirinden lezzetli tarifleri paylaşmaya devam ediyor.