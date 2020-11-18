MasterChef 25 bin TL'yi kim kazandı, ödülü kim aldı? İşte 17 Kasım MasterChef kazanan isim ve son bölüm özeti

MasterChef ödül oyunu salı akşamına damga vurdu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 17 Kasım tarihli 102. bölümünde yeni bir ödül oyunu heyecanlı yaşandı. Şeflerin kendilerinden istedikleri menüyü hazırlamak için mutfağa giren takımlardan üst tura çıkan mavi takım oldu. Diğer turda ise finale kalan Sefa ikinci olurken Ebru ödülün kazananı oldu. İşte, MasterChef 102. bölüm özeti.