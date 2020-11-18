MasterChef 25 bin TL'yi kim kazandı, ödülü kim aldı? İşte 17 Kasım MasterChef kazanan isim ve son bölüm özeti
MasterChef'te ödülü kazanan isim heyecan dolu bölümün ardından belli oldu. Ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı gecede, şeflerin kendilerinden istedikleri köfteleri en iyi yapan takım üst tura yükseldi. Takım oyunu sonrası üçlü turda bireysel ödül oyununu oynayan yarışmacılardan bir isim ise 25 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu. MasterChef'in 17 Kasım tarihli 102. bölümünde Barbaros, Sefa ve Ebru finale kaldı. Peki, MasterChef kim kazandı? İşte, 17 Kasım MasterChef kazanan isim ve son bölüm özeti.
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MasterChef ödül oyunu salı akşamına damga vurdu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 17 Kasım tarihli 102. bölümünde yeni bir ödül oyunu heyecanlı yaşandı. Şeflerin kendilerinden istedikleri menüyü hazırlamak için mutfağa giren takımlardan üst tura çıkan mavi takım oldu. Diğer turda ise finale kalan Sefa ikinci olurken Ebru ödülün kazananı oldu. İşte, MasterChef 102. bölüm özeti.
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MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
MasterChef'te ödül oyununu kazanan mavi takım yarışmacıları ikinci turda, pomelo, çarkıfelek meyvesi, yıldız meyvesi, mango, ejder meyvesi için karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, tek tek üstü kapalı meyveleri seçti ve yapılan tatlılar belli oldu.
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45 dakikalık sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve finale Barbaros, Sefa ve Ebru kaldı. Yeniden değerlendirme yapan şefler Barbaros'un üçüncü olduğunu duyurdu. Sefa ikinci olurken Ebru, MasterChef'te 25 bin TL'nin sahibi oldu.
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TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te bireysel ödül oyunu öncesi kırmızı ve mavi takım yarışmacıları köfte menüsünde karşı karşıya geldi. Kasap köfte ve piyaz, kaşarlı köfte ve piyaz, Akçaabat köfte ve ayran, takımların yapacağı spesiyal köfte menüsünün yer aldığı oyunda yarışmacılara 50 dakika süre verildi.
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Sürenin ardından şefler yemeklerin tadına baktı ve üst tura çıkan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise ödül oyununu veda etti.