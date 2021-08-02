MasterChef 2021 yarışmacıları belli oluyor… İşte MasterChef ana kadrosuna giren ilk isim

MasterChef Türkiye’de final turunda her gün iki farklı yemek yapılacak. İlk yemeği yapan en iyi altı kişi seçilecek; bu altı kişi arasından biri ana kadroya kalmayı başaracak. Final turuna 1 Ağustos tarihinde geçildi. İlk turda en başarılı altı isim; Ateş, Milhan, Tunahan, Berk, Sergen ve Fatma oldu. Bu altı isimden biri MasterChef 2021'in ilk yarışmacısı oldu.