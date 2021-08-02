MasterChef 2021 yarışmacıları belli oluyor… İşte MasterChef ana kadrosuna giren ilk isim
MasterChef 2021 elemeleri bir süredir devam ediyordu. 1 Ağustos Pazar akşamı sevenleriyle buluşan MasterChef Türkiye, 26. bölümle birlikte final turu mücadelesi başladı. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu MasterChef Türkiye 2021'de ana kadronun ilk ismi 1 Ağustos 2021 tarihli bölümde belirlendi. İşte MasterChef ana kadrosuna giren ilk isim...
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MasterChef Türkiye 2021'de final turu hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacı adayları bir hafta boyunca iki bölümlük oyunlar sonrasında ismi yazılı önlüğü kazanacak ve MasterChef 2021 ana kadrosuna girmeyi başaracak.
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MasterChef Türkiye’de final turunda her gün iki farklı yemek yapılacak. İlk yemeği yapan en iyi altı kişi seçilecek; bu altı kişi arasından biri ana kadroya kalmayı başaracak. Final turuna 1 Ağustos tarihinde geçildi. İlk turda en başarılı altı isim; Ateş, Milhan, Tunahan, Berk, Sergen ve Fatma oldu. Bu altı isimden biri MasterChef 2021'in ilk yarışmacısı oldu.
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Yaratıcılık yemeğinde en iyi tabağı çıkaran yarışmacı ana kadroya kalmaya hak kazandı. MasterChef 2021 ana kadro ilk yarışmacısı Fatma Polat oldu.
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FATMA POLAT KİMDİR?
Fatma Polat, 38 yaşında ve aslen Sivaslı. Üç çocuğu olan Polat, 17 yaşındaki Eymen adındaki oğluyla beraber yarışmanın elemelerine katılmıştı. Fatma Polat, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.