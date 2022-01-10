Maske Kimsin Sen iskelet, ayna, ördek, kuzgun, tavus kuşu, aslan kim çıktı? Maske Kimsin Sen’de İskelet Keremcem çıktı!

MASKE KİMSİN SEN’DE KUZGUN KİM ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen de kuzgun yarışmaya bir hafta daha devam edecek. Henüz bu ismin kim olduğu açıklanmadı. Ancak Çukur’da oynayan bir isim olduğu açıklandı. Jüri üyeleri Kubilay Aka, Necip Memili, Erkan Kolçak Köstendil tahminlerinde bulundular.