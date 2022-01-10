Maske Kimsin Sen iskelet, ayna, ördek, kuzgun, tavus kuşu, aslan kim çıktı? Maske Kimsin Sen’de İskelet Keremcem çıktı!
Maske Kimsin Sen yarışmasında birbirinden ünlü isimler maske takarak performanslarını sergiliyorlar. Jüri üyeleri ipuçlarını takip ederek maske takan kişinin kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Maske Kimsin Sen’de son ikiye ayna ve iskelet kaldı. Maskesini ayna korurken iskeletin kim olduğu ise belli oldu. Peki, Maske Kimsin Sen iskelet, ayna, ördek, kuzgun kim çıktı?
Maske Kimsin Sen programında seyircilerden en az oyu alan ünlü isim maskesini çıkarıyor. Bu hafta iskelet maskesini takan isim maskesini çıkardı. İskelet maskesini takan isim Keremcem’di. Daha önce ise gözcü maskesini takan Ümit Karan, gladyatör maskesi takan Hazer Amani, ağaç maskesini Derya Baykal maskesini çıkarmıştı.
MASKE KİMSİN SEN’DE GEYİK KİM ÇIKTI?
Maske Kimsin Sen yarışmasında geyik maskesi takan ünlünün kim olduğu henüz açıklanmadı. Jüri üyeleri Demet Özdemir, Burcu Özberk, Sedef Avcı, Melisa Döngel olabileceği üzerinde duruyor.
MASKE KİMSİN SEN’DE ÖRDEK KİM ÇIKTI?
Maskesini koruyan isimlerden biri olan ördek ile ilgili sosyal medya üzerinden Aslı Bekiroğlu tahmini yapıldı.
MASKE KİMSİN SEN ASLAN BELLİ OLDU MU?
Maske Kimsin Sen’de Aslan jüri üyelerinin ilk sorusuna çok dalış yaptığı ama profesyonel olmadığı yanıtını verdi. Jüri üyeleri bu ismin Deniz Akkaya, Burcu Esmersoy veya İdil Fırat olabileceği üzerinde duruyor.