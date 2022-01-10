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GeriTelevizyon Maske Kimsin Sen iskelet, ayna, ördek, kuzgun, tavus kuşu, aslan kim çıktı? Maske Kimsin Sen’de İskelet Keremcem çıktı!
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Televizyon
Haber Giriş: 10 Ocak 2022 - 12:46 | 

Maske Kimsin Sen iskelet, ayna, ördek, kuzgun, tavus kuşu, aslan kim çıktı? Maske Kimsin Sen’de İskelet Keremcem çıktı!

Maske Kimsin Sen yarışmasında birbirinden ünlü isimler maske takarak performanslarını sergiliyorlar. Jüri üyeleri ipuçlarını takip ederek maske takan kişinin kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Maske Kimsin Sen’de son ikiye ayna ve iskelet kaldı. Maskesini ayna korurken iskeletin kim olduğu ise belli oldu. Peki, Maske Kimsin Sen iskelet, ayna, ördek, kuzgun kim çıktı?

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Maske Kimsin Sen programında seyircilerden en az oyu alan ünlü isim maskesini çıkarıyor. Bu hafta iskelet maskesini takan isim maskesini çıkardı. İskelet maskesini takan isim Keremcem’di. Daha önce ise gözcü maskesini takan Ümit Karan, gladyatör maskesi takan Hazer Amani, ağaç maskesini Derya Baykal maskesini çıkarmıştı.
2MASKE KİMSİN SEN’DE İSKELET KİM ÇIKTI

MASKE KİMSİN SEN’DE İSKELET KİM ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen de iskelet maskesini takan ismin Keremcem olduğu açıklandı. Keremcem beğenilen bir performans sergiledi.
3MASKE KİMSİN SEN’DE GEYİK KİM ÇIKTI

MASKE KİMSİN SEN’DE GEYİK KİM ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen yarışmasında geyik maskesi takan ünlünün kim olduğu henüz açıklanmadı. Jüri üyeleri Demet Özdemir, Burcu Özberk, Sedef Avcı, Melisa Döngel olabileceği üzerinde duruyor.
4MASKE KİMSİN SEN’DE KUZGUN KİM ÇIKTI

MASKE KİMSİN SEN’DE KUZGUN KİM ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen de kuzgun yarışmaya bir hafta daha devam edecek. Henüz bu ismin kim olduğu açıklanmadı. Ancak Çukur’da oynayan bir isim olduğu açıklandı. Jüri üyeleri Kubilay Aka, Necip Memili, Erkan Kolçak Köstendil tahminlerinde bulundular.
5MASKE KİMSİN SEN’DE ÖRDEK KİM ÇIKTI

MASKE KİMSİN SEN’DE ÖRDEK KİM ÇIKTI?

Maskesini koruyan isimlerden biri olan ördek ile ilgili sosyal medya üzerinden Aslı Bekiroğlu tahmini yapıldı.
6MASKE KİMSİN SEN’DE TAVUS KUŞU KİM ÇIKTI

MASKE KİMSİN SEN’DE TAVUS KUŞU KİM ÇIKTI?

Tavus kuşu maskesinin ardındaki henüz açıklanmadı. Jüri ve izleyiciler bu ismin Emre Altuğ, Bülent Çolak, Sarp Apak olabileceği tahminleri üzerinde duruyor.
7MASKE KİMSİN SEN ASLAN BELLİ OLDU MU

MASKE KİMSİN SEN ASLAN BELLİ OLDU MU?

Maske Kimsin Sen’de Aslan jüri üyelerinin ilk sorusuna çok dalış yaptığı ama profesyonel olmadığı yanıtını verdi. Jüri üyeleri bu ismin Deniz Akkaya, Burcu Esmersoy veya İdil Fırat olabileceği üzerinde duruyor.
8MASKE KİMSİN SEN AYNA MERAK KONUSU

MASKE KİMSİN SEN AYNA MERAK KONUSU

Maske Kimsin Sen'de maskesini açmayan ünlülerden biri olan Ayna ile ilgili jüri üyeleri Defne Samyeli, Buket Aydın ve Gonca Vuslateri tahminlerinde bulundular.
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