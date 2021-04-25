Mank filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Oscar adayı Mank filminin oyuncuları
Mank filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Bu yıl 93'üncüsü verilecek Oscar Ödülleri için Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt oldu. İşte Mank oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler
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Mank filmi konusu ve oyuncuları, Oscar adayları arasında yer almasının ardından yoğun ilgi görüyor. Oyuncuları arasında Gary oldman’ın yer aldığı Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu birçok dalda aday oldu. Film 1930'ların Hollywood’unda geçiyor. Filmin yönetmeni David Fincher, senaristi ise Jack Fincher.
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MANK FİLMİ OYUNCULARI
Mank filmi oyuncuları arasında Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins gibi isimler yer alıyor. . Gary Oldman filmde bir sinema klasiği olan Citizen Kane'in (Yurttaş Kane) senaryo yazarı Herman J Mankiewicz'i canlandırıyor.
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MANK FİLMİ KONUSU
1930'ların Hollywoodu, “Yurttaş Kane”i bitirmeye uğraşan hiciv ustası ve alkolik senarist Herman J. Mankiewicz'in gözünden yeniden değerlendiriliyor.