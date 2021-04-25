Mank filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Oscar adayı Mank filminin oyuncuları

Mank filmi konusu ve oyuncuları, Oscar adayları arasında yer almasının ardından yoğun ilgi görüyor. Oyuncuları arasında Gary oldman’ın yer aldığı Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu birçok dalda aday oldu. Film 1930'ların Hollywood’unda geçiyor. Filmin yönetmeni David Fincher, senaristi ise Jack Fincher.