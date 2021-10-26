Lyme hastalığı nedir, belirtileri neler? İşte Lyme hastalığının belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler

Lyme Hastalığı Belirtileri Kene ısırmasından 3-30 gün sonra aşağıdaki belirtiler görülür: Yorgunluk, titreme, ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları ve lenf bezlerinde şişme görülür.



Eritema migrans (EM) denilen “ boğa gözü” görünümünde, genişleyen bir halka şeklinde kırmızı bir döküntü görülür. Enfekte kişilerin % 70’ inde görülür ve kene ısırığının olduğu yerde 3-30 gün içinde (ortalama 7 günde) başlar.



Bazı kişilerde kene ısırığının olduğu yerde 1-2 gün içerisinde kaybolan küçük yumru veya kızarıklık olabilir. Bu lyme hastalığının belirtisi değildir.



Hasta bu aşamada tedavi edilmezse haftalar içerisinde enfeksiyon vücudun diğer bölgelerine yayılabilir ve aşağıdaki belirtiler oluşur:



Vücudun diğer alanlarında ek EM lezyonları,

Yüz paralizisi (yüzün birinde veya her iki tarafta kas tonusu kaybı),

Beyin zarı iltihabı nedeniyle şiddetli baş ağrısı ve ense sertliği,

Büyük eklemlerde ağrı ve şişlik,

Kalp çarpıntısı ve baş dönmesi,

Bu belirtilerin birçoğu tedavi olmadan da haftalar veya aylar içerisinde ortadan kalkmaktadır.

Ancak tedavi edilmemiş kişilerde aylar ve yıllar içerisinde ilave komplikasyonlar gelişebilir.