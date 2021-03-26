Luran Ahmeti kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Hayatını kaybeden Luran Ahmeti'nin oynadığı filmler ve biyografisi

Daha sonra sırasıyla; Stories About Love (2001), Bal-Can-Can (2004), Izstop (2007) filmlerinde çeşitli rollerde görev aldı. 2007 - 2009 yılları arasında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı ve başrollerdeErdal Özyağcılar, Filiz Ahmet, Şebnem Sönmez, Tolgahan Sayışman, Berrak Tüzünataç'ın olduğu "Elveda Rumeli" adlı dizide Dimitri karakterini canlandırdı.



Dizide diğer rollerde Ertan Saban, Gökhan Mete, Yücel Erten, Kerem Kupacı,Demet Akbağ, Orhan Kılıç, Ahu Türkpençe, Sinan Tuzcu, Mesut Yar, Rıza Kocaoğlu, Ceyda Ateş gibi oyuncular oynamıştır. Luran Ahmeti, bu dizide canlandırdığı Dimitri karakteri ile tanındı.