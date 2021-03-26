Luran Ahmeti kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Hayatını kaybeden Luran Ahmeti'nin oynadığı filmler ve biyografisi
Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde rol alan oyuncu Luran Ahmeti koronavirüsü hayata gözlerini yumdu. Bir süre önce koronavirüs olan Luran Ahmeti Limonata filminde de yer almıştı. Arnavut kökenli Luran Ahmeti Üsküp Kiril Metodij Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun olmuştu. Peki, Luran Ahmeti kimdir ve kaç yaşındaydı? İşte, oyuncu Luran Ahmeti'nin hayatı, biyografisi ve rol altığı filmlerle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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46 yaşındaki Luran Ahmeti koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Elveda Rumleli isimli dizide canlandırdığı Dimitri karakteri ile oyunculuk kariyerinde başarı yakalayan Luran Ahmeti, 009'da Balkan Düğünü isimli dizide Leka karakterini canlandırdı.1981 yılında Primary School, Scopje ilkokulunda tahsil hayatına başlayan oyuncu en son Acı Kiraz filminde 2020 yılında yer almıştı.
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LURAN AHMETİ KİMDİR?
Luran Ahmeti(31 Temmuz 1974'te, Üsküp'te dünyaya geldi. .1981 yılında Primary School, Scopje ilkokulunda tahsil hayatına başladı ve 1989 yılında ortadan mezun olarak High School, Scopje lisesinde okudu ve 1993 yılında bitirdi.
1995 yılında Makedonya'da Üsküp Kiril Metodij Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Ardından aynı üniversitede University Of Kiril i Metodij – Faculty Of Dramatic Arts / Theatre Department – Acting bölümünde okuyarak mezun 1999 yılında oldu.
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Daha sonra sırasıyla; Stories About Love (2001), Bal-Can-Can (2004), Izstop (2007) filmlerinde çeşitli rollerde görev aldı. 2007 - 2009 yılları arasında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı ve başrollerdeErdal Özyağcılar, Filiz Ahmet, Şebnem Sönmez, Tolgahan Sayışman, Berrak Tüzünataç'ın olduğu "Elveda Rumeli" adlı dizide Dimitri karakterini canlandırdı.
Dizide diğer rollerde Ertan Saban, Gökhan Mete, Yücel Erten, Kerem Kupacı,Demet Akbağ, Orhan Kılıç, Ahu Türkpençe, Sinan Tuzcu, Mesut Yar, Rıza Kocaoğlu, Ceyda Ateş gibi oyuncular oynamıştır. Luran Ahmeti, bu dizide canlandırdığı Dimitri karakteri ile tanındı.