Bir rol arkadaşının evliliği sarsmıştı, şimdi de bir başka rol arkadaşının 'yuvasını yıktı' iddiası
Geçen hafta evli rol arkadaşıyla yaptığı kaçamakla gündemin ilk sıralarına yerleşen oyuncuyla ilgili şimdi de bir yuvayı yıktığı iddiası ortaya atıldı.
Backgrid UK, Backgrid USA, Instagram
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İddialara göre bir filmde aşık olduğu erkeği canlandıran oyuncuya gönderdiği tutku dolu mesajlar bir evliliğin de sonunu getirdi.
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Pursit of Love adlı yapımda babasını canlandıran 10 yıllık evli, 4 çocuk babası 50 yaşındaki Dominic West ile kaçamağı görüntülenen İngiliz oyuncu Lily James'in, Rebecca filmindeki rol arkadaşı Armie Hammer'ın da eşinden ayrılmasına yol açtığı ileri sürüldü.
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Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) adlı filmle adını daha geniş kitlelere duyuran Armie Hammer kısa bir süre önce 10 yıllık eşi ve çocukluk aşkı Elizabeth Chambers ile ayrılık kararı verdiklerini duyurmuştu.
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Hammer ve Chambers'ın iki çocuklu ve mutlu evliliği, yakışıklı aktörün, başrollerini Lily James ile paylaştığı Rebecca filminin çekimlerinin bitmesinden sonra tepetaklak gitmeye başlamıştı.
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Evliliklerindeki bu sarsıntıyı atlatmaya çalışan Hammer ve Chambers, koronavirüs karantinasını da Cayman Adaları'nda birlikte geçirdi. Fakat bu süreçte de çift evliliklerini kurtarmak bir yana bitirmeye kesin olarak karar verdi.
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İşte bu ayrılık kararının ardında da Armie Hammer'ın Rebecca filmindeki rol arkadaşı Lily James'in parmağı var iddialara göre.
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İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, eşi Elizabeth Chambers, Armie Hammer'ın telefonunda 'Adeline' adında gizemli bir kadından gelen tutku dolu mesajlar buldu.
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Lily James'in film setlerindeki program çizelgelerinde 'Adeline' ismini kullandığı da biliniyor. Bu durum da filmde birbirine aşık olan bir çifti canlandıran iki rol arkadaşı arasında tehlikeli bir yakınlaşma olduğu iddialarını güçlendiriyor.
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Rebecca filminin setinde çalışanların iddialarına göre Lily James, çekimler sırasında Armie Hammer'a karşı flörz yaklaşımlar sergiliyordu. Tanıkların iddiasına göre Hammer da bu yaklaşıma kayıtsız kalmıyordu.
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İddialara göre filmin çekimlerinde Lily James, rol arkadaşına uzun ve sevgi dolu bakışlarla bakıyordu.
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Filmin, 2019 yılının temmuz ayında başlayan çekimleri sonbahara kadar İngiltere'nin Devon, Dorset ve Hertfortshire kentlerinde sonbahara kadar sürdü. Hammer da bu sürede hiç eşi ve iki çocuğunun yanına gitmedi çekim aralarında. Fakat Armie Hammer'ın genellikle böyle çalıştığı da biliniyor.
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34 yaşındaki Armie Hammer ile Elizabeth Chambers, 10 yıldır evliydi. Çiftin 5 ve 3 yaşlarında iki tane çocuğu bulunuyor. Hammer, boşanma karanını sosyal medya sayfasında "13 yıl en iyi arkadaş, ruh eşi, partner ve ebeveyn olarak sürdürdükleri birlikteliklerini bitirme kararı verdiklerini" duyurmuştu.
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Çiftin evliliğinin bitmesine neden olduğu ileri sürülen Rebecca adlı film, sinema tarihine geçen aynı adlı filmin bir başka versiyonu.Daphne du Maurier'in aynı adlı romanı 1940 yılında gerilim filmlerinin ustası Alfred Hitchcock tarafından sinemaya uyarlandı. Maurier, kitabını Charlotte Bronte'nin Jane Eyre adlı romanından esinlenerek yazdı.
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Hitchcock'un ABD'de çektiği filmin başrollerinde Laurence Olivier, Joan Fontaine vardı. Film, 1941 yılında 9 dalda Oscar adayı oldu. Fakat sadece en iyi görüntü yönetmenliği ve en iyi film dallarında ödülü kazandı.
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Daphne du Maurier'nin romanının 2019 tarihli yeni uyarlamasında ise yönetmen koltuğunda Ben Wheatley oturuyor. Bu uyarlamada Armie Hammer ve Lily James'in yanı sıra Kristin Scott Thomas ve Sam Riley de rol alıyor.