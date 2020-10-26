Bir rol arkadaşının evliliği sarsmıştı, şimdi de bir başka rol arkadaşının 'yuvasını yıktı' iddiası

Filmin, 2019 yılının temmuz ayında başlayan çekimleri sonbahara kadar İngiltere'nin Devon, Dorset ve Hertfortshire kentlerinde sonbahara kadar sürdü. Hammer da bu sürede hiç eşi ve iki çocuğunun yanına gitmedi çekim aralarında. Fakat Armie Hammer'ın genellikle böyle çalıştığı da biliniyor.