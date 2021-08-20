Leyla ile Mecnun yayın tarihi belli oldu: Leyla ile Mecnun dizisi ilk bölüm ne zaman? İşte fragman
Leyla ile Mecnun tanıtım fragmanı ile beraber yayın tarihi belli oldu. Exxen'de sekiz yıl aranın ardından sevenleri ile buluşacak olan Leyla ile Mecnun tam kadro ve yepyeni bölümleriyle internet platformundan yayınlanacak. Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün, senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı Leyla ile Mecnun dizisinde Mecnun'un sekiz yıllık komadan uyanmasıyla hikaye kaldığı yerden başlayacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu platform Twitter'dan yayın tarihini duyurdu. Peki, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? İşte, Leyla ile Mecnun yayın tarihi ve ilk bölüm fragmanı.
Leyla ile Mecnun dizisi yayın tarihi kesinlik kazandı. Geçtiğimiz haftalarda yeniden ekranlara döneceği sevenlerine müjdelenen dizi aynı kadro ile kaldığı yerden devam edecek. Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt gibi usta isimlerin yer aldığı dizi 3 Eylül'de ilk bölümü ile yayınlanacak.
LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Leyla ile Mecnun yeni sezonuyla 3 Eylül 2021'de Exxen'de olacak. Dijital platformun Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Mecnun’un hırkasını, İsmail Abinin ceketini, Yavuz’un eldivenlerini, İskender’in beresini, Aksakallı Dede’nin asasını ve Erdal Bakkal’ın bıyıklarını özleyenler Exxen başına." notu düşüldü.
LEYLA İLE MECNUN OYUNCU KADROSU
Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt gibi usta isimlerin tam kadro olarak yer alacağı Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sının ise oyuncu Deniz Işın olacağı, yönetmen Onur Ünlü tarafından açıklanmıştı.
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