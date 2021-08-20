Televizyon Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 - 02:04 | 20 Ağustos 2021 - 02:04

Leyla ile Mecnun yayın tarihi belli oldu: Leyla ile Mecnun dizisi ilk bölüm ne zaman? İşte fragman

Leyla ile Mecnun tanıtım fragmanı ile beraber yayın tarihi belli oldu. Exxen'de sekiz yıl aranın ardından sevenleri ile buluşacak olan Leyla ile Mecnun tam kadro ve yepyeni bölümleriyle internet platformundan yayınlanacak. Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün, senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı Leyla ile Mecnun dizisinde Mecnun'un sekiz yıllık komadan uyanmasıyla hikaye kaldığı yerden başlayacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu platform Twitter'dan yayın tarihini duyurdu. Peki, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? İşte, Leyla ile Mecnun yayın tarihi ve ilk bölüm fragmanı.