Laçin Ceylan kimdir kaç yaşında nereli? Camdaki Kız'ın Pervin'i Laçin Ceylan'ın hayatı hakkında bilgiler

Laçin Ceylan kimdir? sorusu Camdaki Kız izleyenleri tarafından merak konusu oldu. 2. sezonu ile yayınlanan Camdaki Kız'a usta oyuncu Laçin Ceylan dahil oldu. Ankara Devlet Konservatuarı'nda Tiyatro eğitimi alan Ceylan, Levent Öktem ve Nihat İleri ile Bi Tiyatro'yu kurdu. 12. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödülleri, 19. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü gibi başarılarıları bulunan oyuncu Hatırla Sevgili, Saklı Hayatlar, Gümüş gibi dizilerde hafızalara yer edindi.