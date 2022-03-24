Laçin Ceylan kimdir kaç yaşında nereli? Camdaki Kız'ın Pervin'i Laçin Ceylan'ın hayatı hakkında bilgiler

Laçin Ceylan kimdir? sorusu Camdaki Kız izleyenleri tarafından merak konusu oldu. 2. sezonu ile yayınlanan Camdaki Kız'a usta oyuncu Laçin Ceylan dahil oldu. Ankara Devlet Konservatuarı'nda Tiyatro eğitimi alan Ceylan, Levent Öktem ve Nihat İleri ile Bi Tiyatro'yu kurdu. 12. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödülleri, 19. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü gibi başarılarıları bulunan oyuncu Hatırla Sevgili, Saklı Hayatlar, Gümüş gibi dizilerde hafızalara yer edindi.
Laçin Ceylan 25 Kasım 1965'de doğdu. İzmir Özel Türk Koleji'nden sonra, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldu. Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü ve Hatırla Sevgili dizilerindeki rolleriyle tanınır.
Nihat İleri ile birlikte Bi Tiyatro'yu kurdu. Burada, Etna: Bedendeki Kuyu adlı oyunda oynamaktadır. Bu oyundaki performansı ile Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü almıştır.
Aşk Ağlatır (2019) - Sumru
İnsanlık Suçu (2018) - Hülya Gökdemir
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017)
Delibal (2015)
Çilek Kokusu (2015-2016)
Benim Hala Umudum Var (2013) - Asude
Galip Derviş (2013) - Latife Merdan (Konuk Oyuncu)
Gözetleme Kulesi (2012)
Saklı Hayatlar : Ahmet Haluk Ünal - 2011 - Zeynep
Gönülçelen : Aydın Bulut - 2010
Hatırla Sevgili : Ümmü Burhan 2006 - Sevim Gürsoy
Gümüş : Tarık Alpagut - 2005 - Gülsün
Gece Yürüyüşü : Mesude Erarslan - 2004 - Tülin
Karanlıkta Koşanlar : Uğur Yücel, 2001 - Yasemin
Kaçıklık Diploması : Tunç Başaran - 1998
Kurşun Adres Sormaz : Bilge Olgaç - 1992