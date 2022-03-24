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Laçin Ceylan kimdir kaç yaşında nereli? Camdaki Kız'ın Pervin'i Laçin Ceylan'ın hayatı hakkında bilgiler

#Laçin Ceylan#Camdaki Kız#Pervin

Laçin Ceylan'ın hayatı Camdaki Kız dizisi ile yeniden gündeme geldi. Kanal D'nin her Perşembe akşamı ekrana gelen, OGM Pictures imzalı sevilen dizisi 'Camdaki Kız'a usta oyuncu Laçin Ceylan, Rafet Koroğlu’nun geçmişte dillere destan aşk yaşadığı Pervin karakteri ile giriş yaptı. Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü ve Hatırla Sevgili dizilerindeki rolleriyle tanınan usta oyuncu ayrıca birçok tiyatro oyununun da yönetmenliğini yaptı. Peki, Laçin Ceylan kimdir kaç yaşında nereli? Camdaki Kız'ın Pervin'i Laçin Ceylan'ın hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen bilgiler.

1/3Laçin Ceylan kimdir kaç yaşında nereli Camdaki Kızın Pervini Laçin Ceylanın hayatı hakkında bilgiler

Laçin Ceylan kimdir? sorusu Camdaki Kız izleyenleri tarafından merak konusu oldu. 2. sezonu ile yayınlanan Camdaki Kız'a usta oyuncu Laçin Ceylan dahil oldu. Ankara Devlet Konservatuarı'nda Tiyatro eğitimi alan Ceylan, Levent Öktem ve Nihat İleri ile Bi Tiyatro'yu kurdu. 12. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödülleri, 19. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü gibi başarılarıları bulunan oyuncu Hatırla Sevgili, Saklı Hayatlar, Gümüş gibi dizilerde hafızalara yer edindi.

2/3LAÇİN CEYLAN KİMDİR

LAÇİN CEYLAN KİMDİR?

Laçin Ceylan 25 Kasım 1965'de doğdu. İzmir Özel Türk Koleji'nden sonra, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldu. Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü ve Hatırla Sevgili dizilerindeki rolleriyle tanınır.

Nihat İleri ile birlikte Bi Tiyatro'yu kurdu. Burada, Etna: Bedendeki Kuyu adlı oyunda oynamaktadır. Bu oyundaki performansı ile Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü almıştır.

3/3Oynadığı filmler ve TV dizileri

Oynadığı filmler ve TV dizileri

Aşk Ağlatır (2019) - Sumru

İnsanlık Suçu (2018) - Hülya Gökdemir

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017)

Delibal (2015)

Çilek Kokusu (2015-2016)

Benim Hala Umudum Var (2013) - Asude

Galip Derviş (2013) - Latife Merdan (Konuk Oyuncu)

Gözetleme Kulesi (2012)

Saklı Hayatlar : Ahmet Haluk Ünal - 2011 - Zeynep

Gönülçelen : Aydın Bulut - 2010

Hatırla Sevgili : Ümmü Burhan 2006 - Sevim Gürsoy

Gümüş : Tarık Alpagut - 2005 - Gülsün

Gece Yürüyüşü : Mesude Erarslan - 2004 - Tülin

Karanlıkta Koşanlar : Uğur Yücel, 2001 - Yasemin

Kaçıklık Diploması : Tunç Başaran - 1998

Kurşun Adres Sormaz : Bilge Olgaç - 1992

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#Laçin Ceylan#Camdaki Kız#Pervin