La Casa De Papel 5. sezon ne zaman izlenecek? İşte La Casa De Papel yeni sezon oyuncuları
La Casa De Papel 5. Sezonunun ilk yarısı izleyici karşısına çıktı. Bugün 5 bölüm yayınlandı. Yayınlanan dört sezonu da ilgiyle izlenen La Casa De Papel’in yeni sezonunda neler olacağı merak konusu haline geldi. Nairobi’nin ölümünün ardından çete üyelerinin intikam alması bekleniyor. Peki, La Casa De Papel oyuncuları kimdir? İşte diziye dair detaylar
La Casa De Papel 5. Sezonun ne zaman izleneceği merak konusu haline gelmişti. Dizinin yeni sezonunu bekleyen izleyiciler La Casa De Papel 5. Sezonun ilk yarısını Netflix üzerinden izleyebiliyorlar. Yeni sezonda La Casa De Papel oyuncuları arasına katılan isimler arasında Miguél Ángel Silvestre ve Patrick Criado da bulunuyor.
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