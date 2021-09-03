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Televizyon
Haber Giriş: 03 Eylül 2021 - 11:25 | 

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman izlenecek? İşte La Casa De Papel yeni sezon oyuncuları

La Casa De Papel 5. Sezonunun ilk yarısı izleyici karşısına çıktı. Bugün 5 bölüm yayınlandı. Yayınlanan dört sezonu da ilgiyle izlenen La Casa De Papel’in yeni sezonunda neler olacağı merak konusu haline geldi. Nairobi’nin ölümünün ardından çete üyelerinin intikam alması bekleniyor. Peki, La Casa De Papel oyuncuları kimdir? İşte diziye dair detaylar

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La Casa De Papel 5. Sezonun ne zaman izleneceği merak konusu haline gelmişti. Dizinin yeni sezonunu bekleyen izleyiciler La Casa De Papel 5. Sezonun ilk yarısını Netflix üzerinden izleyebiliyorlar. Yeni sezonda La Casa De Papel oyuncuları arasına katılan isimler arasında Miguél Ángel Silvestre ve Patrick Criado da bulunuyor.

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LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN İZLENECEK?

La Casa De Papel 5. Sezonu Netflix’te izleyici karşısına çıktı. Sezonun ilk yarısı 3 Eylül’de izleyici karşısına çıkarken ikinci yarısının ise 3 Aralık’ta yayınlanacağı belirtildi. Bugün 5 bölüm yayınlandı.

3LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

La Casa De Papel oyuncuları arasında Ursula Corbero, Alvaro Morte, Itziar Ituno, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce gibi isimler bulunuyor.

Yeni sezonda oyuncu kadrosuna İspanyol aktör Miguél Ángel Silvestre dahil oldu. Silvestre, Tokyo'nun eski sevgilisi René olarak karşımıza çıkıyor. Kadroya dahil olan Patrick Criado çetenin en genç üyesi. Projede yer alan bir diğer yeni isim ise José Manuel Seda oldu.

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