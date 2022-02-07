KYK bursları ne zaman yatacak? 2022 şubat ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri bekleniyor

KYK BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

En son KYK burs ücretleri 6 ve 10 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, şubat ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle." ifadelerini kullandı.



İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.