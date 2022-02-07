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KYK bursları ne zaman yatacak? 2022 şubat ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri bekleniyor

#KYK#Mehmet Kasapoğlu#Kyk Kredisi

KYK burs ve kredi ödemeleri için heyecan giderek artıyor. KYK burs ve kredi ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Öğrenciler şubat ayının gelmesi ile beraber araştırmalarını hızlandırdılar.  En son KYK burs ve kredilerini ocak ayında alan öğrencilerin Ziraat Bankası hesabına 2022 şubat ayı ödemeleri T.C kimlik numaralarına göre yatırılacak. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak, yattı mı?

1/5KYK bursları ne zaman yatacak 2022 şubat ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri bekleniyor

KYK burslarının ödeneceği tarih 7 Şubat tarihi itibarıyla öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. İlk defa burs/ kredi alan öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla yılbaşı öncesi yapılan toplu ödeme sonrası gözler 2022 yılının ikinci ödemelerine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan KYK burs ve kredi ödemeleri her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında gerçekleşiyor.

2/5KYK BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN

KYK BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

En son KYK burs ücretleri 6 ve 10 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, şubat ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle." ifadelerini kullandı.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

3/5KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR

KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2022 yılında kredi-burs miktarı, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya yükseltildi.

4/5Kredi hangi durumlarda kesilmektedir

Kredi hangi durumlarda kesilmektedir?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

5/5Burs hangi durumlarda kesilmektedir

Burs hangi durumlarda kesilmektedir?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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#KYK#Mehmet Kasapoğlu#Kyk Kredisi