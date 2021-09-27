KYK burs ücretleri ne kadar? İşte 2021 lisans, yüksek lisans ve doktora KYK burs ve kredi ücretleri
KYK burs ücretleri, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından gündeme geldi. Yeni öğretim döneminde de KYK burs ve kredilerinden faydalanmaya devam eden üniversite öğrencileri, yıl sonuna kadar belirlenen KYK burs ücretlerini almayı sürdürecekler. Diğer yandan taahhütnamesini onaylayan öğrenciler de ilk kez KYK burs ücretini alacaklar. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın 12 ayı boyunca yaklaşık bir buçuk milyon öğrenciye burs veya kredi sağlandığını belirtti. Peki, KYK burs ücretleri ne kadar? İşte, 2021 lisans, yüksek lisans ve doktora KYK burs ve kredi ücretleri.
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KYK burs ve kredi ücreti ne kadar sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Kabine Toplantısı sonrası yeni öğrenim dönemine dair değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın 12 ayı boyunca yaklaşık bir buçuk milyon öğrenciye lisans için 650 lira, yüksek lisans için 1300 lira, doktora için 1950 lira burs veya kredi verdiklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı.
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KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?
2020 yılı aralık ayında 2021 yılı için geçerli olan KYK burs ve kredi ücreti belirlenmişti. KYK bursları ve kredileri, lisans için 650 lira, yüksek lisans için 1300 lira, doktora için 1950 lira olmuştu.
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2022 yılında geçerli olacak olan KYK burs ve kredileri ise henüz belli değil. Yeni ücretlerle ilgili henüz bir açıklama gelmezken, aralık ayında konuyla ilgili değerlendirme yapılması ön görülüyor.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Öğencilerin her ay başında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi gerçekleşiyor.