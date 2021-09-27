KYK burs ücretleri ne kadar? İşte 2021 lisans, yüksek lisans ve doktora KYK burs ve kredi ücretleri

KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR? 2020 yılı aralık ayında 2021 yılı için geçerli olan KYK burs ve kredi ücreti belirlenmişti. KYK bursları ve kredileri, lisans için 650 lira, yüksek lisans için 1300 lira, doktora için 1950 lira olmuştu.