Kutsi kimdir, kaç yaşında? Kutsi’nin eşi Sibel Ülker hakkında bilgiler

KUTSİ KİMDİR?

1973 doğumlu olan Kutsi, Malatya doğumludur. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer’den almıştır. Yakınlarının sesinin güzel olduğunu söylemesi üzerine liseyi bitirdikten sonra şan dersleri almıştır. Mimarlık eğitimini yarıda bırakmıştır. 2000 yılında ilk albümünü çıkarak Kutsi, birçok dizide rol almıştır. Bu diziler arasında Doktorlar, Kahramanlar, Huzur Sokağı, Zilin Sesi, Beyaz Yalan ve Kalbimdeki Deniz, Benim Adım Melek gibi diziler bulunuyor.