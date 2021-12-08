Kutsi kimdir, kaç yaşında? Kutsi’nin eşi Sibel Ülker hakkında bilgiler
Kutsi merak edilen isimler arasında bulunuyor. Annemizi Saklarken dizisi oyuncuları arasında yer alan Kutsi, Dündar karakterine hayat verecek. Başarılı isim en son Benim Annem Bir Melek dizisinde rol almıştı. Peki, Kutsi kimdir, kaç yaşında? İşte ünlü isim ve eşi Sibel Ülker hakkında bilgiler
Kutsi yeni dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Annemizi Saklarken dizisinde Dündar karakterine hayat verecek olan Kutsi, rol aldığı Benim Annem Bir Melek dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le evlenmişti.
KUTSİ KİMDİR?
1973 doğumlu olan Kutsi, Malatya doğumludur. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer’den almıştır. Yakınlarının sesinin güzel olduğunu söylemesi üzerine liseyi bitirdikten sonra şan dersleri almıştır. Mimarlık eğitimini yarıda bırakmıştır. 2000 yılında ilk albümünü çıkarak Kutsi, birçok dizide rol almıştır. Bu diziler arasında Doktorlar, Kahramanlar, Huzur Sokağı, Zilin Sesi, Beyaz Yalan ve Kalbimdeki Deniz, Benim Adım Melek gibi diziler bulunuyor.
SİBEL ÜLKER KİMDİR?
Kutsi ile nikah masasına oturan Sibel Ülker çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesidir. Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Sibel Ülker 39 yaşındadır ve İstanbul doğumludur. Sibel Ülker oğlu Poyraz Ar'ın Benim Adım Melek dizisinde rol alması dolayısıyla Kutsi ile tanışmış ve nikah masasına oturmuştur.