Kuruluş Osman’ın oyuncuları kimler? İşte Kuruluş Osman oyuncuları kadrosu ve karakterleri
Kuruluş Osman oyuncuları dizinin üçüncü bölümü ile beraber araştırılmaya başlandı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş süresinin elene alındığı dizide, tarihi karakterleri canlandıran oyuncuları ve hayatlarını merak edenler, 'Kuruluş Osman’ın oyuncuları kimler?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, Kuruluş Osman oyuncuları ve karakterleri.
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Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ve karakterleri tarihi dizinin takipçileri tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Tarihi karakterleri bir kez daha hatırlatan Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda genç yeteneklerin yanı sıra deneyimli isimler bulunuyor. Peki, Kuruluş Osman’ın oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve karakterleri
Ekran macerasına hızlı bir giriş yapan Kuruluş Osman gerek sahneleri gerekse oyuncularıyla konuşuluyor. Baş karakter Osman Gazi'yi Burak Özçivit'in canlandırdığı Kuruluş Osman'ın başrollerinde Diriliş Ertuğrul dizisiyle tanınan Nurettin Sönmez'in yanı sıra genç oyuncu Özge Törer yer alıyor. Saruhan Hünel, Ragıp Savaş ve Ayşegül Günay Demir de Kuruluş Osman'ın deneyimli isimlerinden. Peki, Kuruluş Osman'ın oyuncuları arasında başka kimler var? İşte, Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ve karakterleri...
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Burak Özçivit- Osman
Burak Özçivit (d. 24 Aralık 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve eski manken.Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.
Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.
2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinin ardından ekran macerasına ara veren Burak Özçivit, Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterini canlandıracak.
Osman Gazi karakteri
I. Osman, Osman Gazi, Osman Bey ya da Osman Han (Osmanlı Türkçesi: عثمان بیک Osman Bek), mahlasıyla Fahrüddin veya Osmancık (1258, Söğüt – 1 Ağustos 1326, Bursa), Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar. Dedesi Süleyman Şah (Bazı kaynaklara göre Gündüz Alp), büyükannesi Hayme Hatun (Süleyman Şah'ın eşi), babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime (Haime) Hanım'dır.
Osman Gazi son yıllarında yaşının ilerlemesi ve "damla illeti" yani gut hastalığı yüzünden tarihçilerin bildirdiklerine göre, beylik idaresini oğlu olan Orhan Bey'e bırakmıştı. Ancak Osman Bey'in ne zaman ölüp, Orhan Bey'in ne zaman beylik idaresini tümüyle eline aldığı tartışmalıdır. 1320'den sonraki olayların tarihçilerce anlatımlarında Osman Bey'in ismi geçmemektedir. 15. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden Ruhi Çelebi 1481 tarihine kadar getirdiği Tevarih-i Âli Osman adlı tarih eserinde Osman Bey'in 1320'de öldüğünü bildirmektedir.
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Nurettin Sönmez - Bamsı
Nurettin Sönmez, 1978 yılında dünyaya geldi. Uzunca bir süre Çin'de yaşayan Nurettin Sönmez, orada yoğun antrenman sürecinden geçti ve Uzak Doğu sanatları hakkında epey bir bilgi sahibi oldu. Nurettin Sönmez, Mavi Kelebekler, Akşam Güneşi, Kıvılcım Sevgili, Doktor, Osmanlı Kıyam ve Osmanlı'da Derin Devlet gibi yapımlarda sergilediği performanslarla adından söz ettiren Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da Bamsı karakterini canlandıracak.
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Özge Törer- Bala Hatun
20'li yaşlarında olan Özge Törer, hala üniversitede öğrenci. 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanmıştır. Özge Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisidir.
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Saruhan Hünel - Alişar
Muharrem Saruhan Hünel olan oyuncu, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bağdat'tan Türkiye'ye göç eden Saruhan Hünel'in baba tarafı Arnavut, anne tarafı ise Arap kökenlidir.
Kariyerine ilk olarak mankenlikle başlayan Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel şarkıcı, babası ise Türkiye dans şampiyonudur.
Beyaz perdeye adımını 1993 yapımı 'Yasak Sokaklar' ile atan Saruhan Hünel, 'Ufukta Bir Ağaç' ve 'Somuncu Baba: Aşkın Sırrı' filmlerinde de rol aldı.
1992'de 'Gündüzün Karanlığı'nda rol alarak dizilerde boy göstermeye başlayan Saruhan Hünel 'Tatlı Betüş', 'Aynalı Tahir', 'Kaybolan Yıllar', 'Serçe' ve 'Karagül' gibi pek çok dizinin kadrosunda yer aldı.
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Ragıp Savaş- Dündar
Ragıp Savaş, 1966 yılında İzmit’te doğdu. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.
1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye’nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda profesyonel sanat yaşamına başlayarak genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.
Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin’in yazdığı Ahmet Gülhan’ın yönettiği “Demokrasi Gemisi”dir. Aynı sezon Nazım Hikmet’in yazıp Kenan Işık’ın yönettiği “İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu?” adlı oyunda başrol alarak Petrof’u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde 5 ödüle layık görülmüştür. Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda ve Özel Tiyatrolar’da birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol aldı, aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliği’ne atanarak 2007 yılına kadar bu kurumda çalıştı ve Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Türk Tiyatrosu adına çok büyük ve radikal çalışmalara imza attı. Sanatçı aynı yıl Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndaki görevini bırakarak, İzmit Sanat Merkezi'nde genel sanat yönetmeni olarak göreve başlamıştır.
Sinema kariyerine 2004 yılında “Neredesin Firuze” adlı filmle adım atan sanatçı Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda tiyatro yaşantısına devam etmekte, sinema filmleri ve dizilerde de rol almaktadır.
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İsmail Hakkı Ürün - Samsa
Kuruluş Osman'ın deneyimli isimlerinden İsmail Hakkı Ürün, 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1986-1989 yılları arasında Konya Anadolu Sahnesi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Kuruluşunda katkısı olan Türkiye'nin ilk yerel televizyon kanalı Kon TV'de, 1991-1995 yılları arasında program yapımcılığı görevini üstlendi.
1991-1998 yılları arasında Malezya IIUM'da uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. 1998-1999 yılları arasında Almanya'da Ludwigsburg Film Akademisi'nde belgesel sinema eğitimi gördü.
Türkiye'de, İki Aile, Recep İvedik, Sakarya Fırat, Hür Adam, Sümela'nın Şifresi: Temel, Uzun Hikaye, Moskova'nın Şifresi: Temel gibi yapımlarda rol aldı. 2005 yapımı Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar isimli filmin yapımcılığını üstlendi.
Samsa karakteri
Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti geçmiş şahsiyetlerdendir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Osmanlı Devletinde çavuş unvanını kullanan ilk kişidir.
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Yurdaer Okur- Balgay
Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi’nin en büyük düşmanı olan Moğol komutanı Balgay, Cengiz Kaan'ın torunu, Kulagu Han'ın kardeşidir. Balgay’ın dedesi olan Cengiz Han, Moğol komutan, hükümdar ve Moğol İmparatorluğu'nun kurucusudur. Cengiz Han, 13. Yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirerek bir ulus haline getirmiş ve o ulusu Moğol siyasi kimliği çatısı altında toplamıştı.
BALGAYI CANLANDIRAN YURDAER OKUR KİMDİR?
Kuruluş Osman dizisinde Balgay karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Şuan da aktif olarak dizi, tiyatro ve sinema oyunculuğu görevini yapmaktadır. Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi’nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmiciliği bölümünde okudu fakat okulu bitirmedi.
Okulun 3.senesinde okuduğu bölümün kendisini yansıtmadığını düşündü ve okuldan ayrıldı. 1994 yılında Hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yaptı.
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Abdül Süsler - Kalanoz
Abdül Süsler, 1981 yılında İstanbul doğdu. Tiyatroya ilk olarak Beykoz Vakfı Tiyatrosu’nda başladı. Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü’nde okurken üniversitenin Tiyatro Topluluğunda çalışmalarına devam etti. Eğitimine Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve aynı üniversitenin Tiyatro Yüksek Lisansı’nı tamamlayarak devam etti. Eğitiminin ardından Usta oyuncu Doç. Müşfik Kenter’in asistanı olarak akademik hayatına başladı. 2014 Ekim ayına kadar Haliç Üniversitesi’nde Öğretim görevlisi, Konservatuvar Müdür Yardımcısı ve Tiyatro Bölümü Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Eğitim ve Akademik hayatı devam ederken Süsler, Türkiye’nin özel ve ödenekli tiyatrolarında görev aldı. Tiyatro çalışmalarının yanısıra Süsler’in sesine birçok televizyon programından, belgeselden ve reklamdan aşinayız. 2016 yılında İDSO ile birlikte Süleyman Alnıtemiz’in bestelediği Anzak Kanlısırt eserinde karşımıza anlatıcı olarak çıkmıştır. Birçok dizi, sinema, reklam projelerinde görev alan Süsler bu yıl bir amerikan dizisi Insomnia ile karşımıza çıkacak, çekimleri 2015 yılında Moskova’da tamamlanan projede Zayed isimli bir arap şeyhini canlandırmaktadır. 2018 yılında Hürkuş filminde karşımıza İngiliz Binbaşı Sir Thomas olarak çıkacaktır. Süsler lisanslı bir binici ve aynı zamanda siyah kuşak aikido eğitmenidir. Halen İstanbul Kemerburgaz-Altınbaş Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nu çalıştırmakta ve TİYSAV’da Giovanni Papini’nin başyapıtı GOG romanından uyarlanan GOG adlı tiyatro eserinde GOG rolünü üstlenmektedir.
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Aslıhan Karalar - Burçin
Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Çanakkaleli, babası ise Ankaralıdır. Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi aldı. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu. Ortaokulda Fransızca öğrenmeye başlayan Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme eğitimini tamamladı.
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Alma Terziç - Sofia
Boşnak oyuncu Alma Terzic, 11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya'da dünyaya geldi. Bosna savaşı başladığında 5 yaşında olan Alma Terziç’in oldukça zor bir dönem yaşadığı öğrenildi. Savaşın hüküm sürdüğü yıllarda saklanmak zorunda kalan Alma Terziç’in oyunculuk kariyeri ise Yugoslavya'yı paramparça eden, kardeşi kardeşe düşman eden iç savaştan sonraki süreci anlatan "Kar" adlı sinema filmi ile başladı.
2011 yılında senaryosu ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie tarafından yazılan ve yönetilen “In the Land of Blood and Honey” adlı sinema filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Başrollerini Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen’in paylaştığı “Veda” dizisinde Eirene karakterini canlandırdı. 2013 yılında “Öyle Sevdim ki Seni” sinema filminde oynadı.
2014 yapımı “Şeref Meselesi” dizisinde Kerem Bursin, Şükrü Özyıldız ve Yasemin Allen ile birlikte yer aldı.
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Emre Basalak - Gündüz
Emre Basalak, 28 Nisan 1979 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini İstanbul'da bitirip Mersin'e yerleşti.1998 yılında H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Mezun olana kadar H.Ü oda tiyatrosu ve devlet tiyatrolarında çalıştı. Mezun olduğu 2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2003' de Eskişehir Şehir Tiyatroları bünyesine katıldı. 2005 yılında yazdığı D-21 isimli oyunuyla Kültür Bakanlığınca ödüle layık görüldü.
Gündüz Alp karakteri
Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.
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Açelya Özcan - Ayşe Hatun
1986 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2009 yılında Akademi 35 Buçuk’ta tiyatro ve uygulamalı kamera önü oyunculuğu eğitimi aldı.
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Buse Arslan Akdeniz - Aygül
Buse Arslan Akdeniz, 29 Aralık 1992’de İstanbul’da dünyaya geldi. Buse Arslan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Sonrasında, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 yılında “Akasya Durağı” dizisiyle başladı.2016 yılından beri iş adamı Kazım Akdeniz ile evlidir.
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Ayşegül Günay Demir - Zöhre
Ayşegül Günay Demir, 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bugüne kadar birçok sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol alan Ayşegül Günay Demir, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Asla Vazgeçmem ve Küçük Kadınlar gibi dizilerle tanınıyor.
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Eren Hacısalihoğlu - Batur
5 Haziran 1986 doğumlu yakışıklı oyuncu Eren Hacısalihoğlu aslen Trabzon Akçaabat'lıdır. İstanbul Haliç Üniversitesi'nden mezun oldu. Kadim Dostum adlı dizide Ferzan Kadim, Benim için üzülme adlı dizisinde Harun Kalbim Egede Kaldı dizisinde Yaman, Aşk Yalanı Sever dizisinde ise Ferit Koçoğlu karakterini canlandırdı.
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Eren Vurdem - Konur Alp
Eren Vurdem 1988 yılında Konya'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisiyle yapan Eren Vurdem, İnadına Aşk dizisiyle tanındıktan sonra Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol aldı. En son, başrolünü Tolga Sarıtaş, Melissa Yıldırımer, İlayda Ildır, Nihat Altınkaya gibi isimlerin paylaştığı Söz dizisinde yer alan Eren Vurdem, askeri dizide Başçavuş Ateş Acar karakterini canlandırıyordu.
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Uğur Aslan - Nizameddin
Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Uğur Aslan, 9 Şubat 1972 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunu olan oyuncu pek çok dizi projesinde yer aldı.Siyah Beyaz Aşk ve Kara Sevda gibi iddialı yapımlarda yer aldı.
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Çağrı Şensoy - Cerkutay
Balgay'ın yardımcısı Cerkutay'ı canlandıran Çağrı Şensoy, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Lisansını ise Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünde tamamlayan yetenekli oyuncu, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Çağrı Şensoy, Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Ölüm Çiçekleri gibi yapımlarda rol almıştır.
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Atılgan Gümüş - Böke
Moğol komutanı Böke'yi canlandıran Atılgan Gümüş, 3 Temmuz 1976 tarihinde dünyaya geldi. Film ve dizilerinin yanı sıra Casablanca müzikalinin albümünde solist olarak yer almıştır