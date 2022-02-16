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Kuruluş Osman’daki Gündüz Bey kimdir, nasıl öldü? Gündüz Bey’in hayatı ve ölümü

#Gündüz Bey#Kuruluş Osman#Kuruluş Osman Gündüz Bey

Kuruluş Osman’daki Gündüz Bey merak edilen isimler arasında yer alıyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar veriyor. Peki, Gündüz Bey kimdir, nasıl öldü?

1/3Kuruluş Osman’daki Gündüz Bey kimdir, nasıl öldü Gündüz Bey’in hayatı ve ölümü

Kuruluş Osman’daki Gündüz Bey’in kim olduğu ve nasıl öldüğü merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde yer alan Gündüz Alp’in tarihte Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğlu olduğu belirtiliyor.

2/3GÜNDÜZ BEY KİMDİR

GÜNDÜZ BEY KİMDİR?

Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

3/3Kuruluş Osman’daki Gündüz Bey kimdir, nasıl öldü Gündüz Bey’in hayatı ve ölümü

Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi’den sonra Kayı Boyu’nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.

Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.

 

 

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