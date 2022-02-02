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Kuruluş Osman’da Selcan Hatun öldü mü, tarihte nasıl öldü? Didem Balçın diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar

#Kuruluş Osman#Selcan Hatun#Didem Balçın

Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun’un ölüp ölmediği merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde sürgün yolunda Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcan Hatun'un ağır yaralanması ile kahroldu. Peki, Kuruluş Osman’da Selcan Hatun öldü mü, tarihte nasıl öldü?

1/3Kuruluş Osman’da Selcan Hatun öldü mü, tarihte nasıl öldü Didem Balçın diziden ayrılıyor mu İşte detaylar

Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun karakterine Didem Balçın hayat veriyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman’da Selcan Hatun’un ölüp ölmediği, tarihte nasıl öldüğü merak ediliyor. Selcan Hatun, Gündoğdu'nun eşi, İltekin ve Süleyman'ın annesi, Gökçe'nin ablasıdır.

2/3SELCAN HATUN ÖLDÜ MÜ

SELCAN HATUN ÖLDÜ MÜ?

Selcan Hatun, Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah’ın oğlu Gündoğdu’nun eşini canlandırıyordu. Selcan Hatun; Gündoğdu'nun eşi, İltekin ve Süleyman'ın annesi, Gökçe'nin ablasıdır. Süleyman Şah ve Hayme Ana'nın gelinidir. Dede Korkut Hikayeleri'nde geçen Selcan Hatun’un tarihte nasıl öldüğü ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Dizide sürgün yolunda Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcan Hatun'un ağır yaralanması ile kahroldu. Fragmanda Selcan Hatun’un kelime-i şehadet getirdiği görülüyor.

3/3DİDEM BALÇIN KİMDİR

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

18 Mayıs 1982'de Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul’a gelerek çeşitli dizilerde Sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu’nun “Ateşin Düştüğü Yer” oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. ”Bunu Yapan İki Kişi” isimli komedi oyunu ile Li̇ons En İyi̇ Komedi̇ Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte paylaştı. Daha sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan başarılı oyuncu, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu.

Ayrıca babası TRT Radyosu’nda çalışmaktadır ve annesi Nur Balçın ise 1975 senesinde Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiştir.

 

 

 

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#Kuruluş Osman#Selcan Hatun#Didem Balçın