Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu - Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman?
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Yeni isimlerin kadroya dahil olacağı Kuruluş Osman 2'nci sezon tarihi yayınlanan tanıtımla duyuruldu. Peki, Kuruluş Osman yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman yeni sezon tarihi…
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Kuruluş Osman yeni sezon tarihi için bekleyiş sona erdi. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni sezon başlangıç tarihini duyurdu. Bozdağ yaptığı paylaşımda: "Türk ordusu nizam kurar! Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölümüyle 7 Ekim Çarşamba saat 20.00'de atv'de!” açıklamasında bulundu.
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KURULUŞ OSMAN'DA YENİ İSİMLER
İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden Kuruluş Osman’ın kadrosuna yeni sezonda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi oyuncular dahil olacak.
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Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da
Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla usta aktörün ‘Kuruluş Osman’ kadrosuna katıldığını “Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın” sözleriyle açıkladı.