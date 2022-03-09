Kuruluş Osman fragmanı soru işareti bıraktı: Umur Bey öldü mü? Tarihte Umur Bey kimdir, nasıl öldü?

Kuruluş Osman dizisinin 85. bölümünde işlenecek konulardan biri de Umur Bey'in ölümü olacak. Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçiren Osman Bey büyük bir zafer kazanmışken Umur Bey'den gelen haber obaya damga vurdu. Hac dönüşü himayesi ile şehit edilen Umur Bey'in cenazesi Kayı Obası'na getirildi. Malhun Hatun babasının öldürülmesi karşısında yıkıldı.