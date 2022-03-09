Kuruluş Osman fragmanı soru işareti bıraktı: Umur Bey öldü mü? Tarihte Umur Bey kimdir, nasıl öldü?

Kuruluş Osman dizisinin 85. bölümünde işlenecek konulardan biri de Umur Bey'in ölümü olacak. Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçiren Osman Bey büyük bir zafer kazanmışken Umur Bey'den gelen haber obaya damga vurdu. Hac dönüşü himayesi ile şehit edilen Umur Bey'in cenazesi Kayı Obası'na getirildi. Malhun Hatun babasının öldürülmesi karşısında yıkıldı.
Umur Bey ya da tam sanıyla Aydınoğlu Gazi Umur Bey (ö. 1348), Aydınoğulları Beyliği’nin ikinci ve en ünlü beyidir. 1309 yılında Leşkeri-eli’nde (Aydınoğlu topraklarında) dünyaya geldi. Umur Bey, İzmir kuşatması sırasında kale surlarına tırmanırken atılan oklarla hayatını kaybetti. Cenazesi, Birgi’de babasının yanına defnedidi. Yerine ağabeyi Hızır Bey geçti.
Umur Bey’in hayat hikayesi, yaptığı fetihler, akınlar, deniz seferleri Osmanlı Devleti’nin Fatih dönemi vakanüvislerinden olan Enverî tarafından 1465’te kaleme alınan “Düsturname-i Enveri”’de ayrıntılarıyla anlatılmıştır.